ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026: ಪಿ.ಸಾಯಿನಾಥ್ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಡಾ.ಅಕ್ವಿನಾಸ್ ಎಡಸ್ಸೆರಿ
ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಡಾ.ಅಕ್ವಿನಾಸ್ ಎಡಸ್ಸೆರಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದರು. ಈ ಹಾದಿಯ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಬಾಪಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 24, 2026 at 6:53 AM IST|
Updated : November 24, 2026 at 7:00 AM IST
ವಿಜಯವಾಡ(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನ ಕಳೆಯಲು ಬಹುತೇಕರು ಬಯಸಿದರೆ, ಡಾ.ಅಕ್ವಿನಾಸ್ ಎಡಸ್ಸೆರಿ (ಜನ್ಮನಾಮ-ಜೆಮ್ಮಾ ಜೆ.ಎಡಸ್ಸೆರಿ) ಅವರು ಭಿನ್ನವಾದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಂತರಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞೆಯಾಗಿರುವ ಇವರು, ಒಡಿಶಾದ ಕಲಹಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ನವೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ 'ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2026' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್.ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ.ಎಚ್.ಕಿರಣ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಪುಸ್ತಕ
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಪಿ.ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರ 'ಎವರಿಬಡಿ ಲವ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಡ್ರಾಟ್' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವು ಡಾ.ಅಕ್ವಿನಾಸ್ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪಯಣ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಜೀವಮಾನದ ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು.
"1990ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ತೊರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನಾನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಜ್ಞೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ಜನರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅರಿವು ನನ್ನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು" ಎಂದು ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್'ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನುಭವವು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಳಗಡೆಯೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿತು. "ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವು ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
2000ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡತನದ ಕರಾಳ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವ ಪಿ. ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಡಾ.ಅಕ್ವಿನಾಸ್ ಅವರು ಓದಿದರು. ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ದೋಷಪೂರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ, 2014ರಲ್ಲಿ ಡಾ.ಎಡಸ್ಸೆರಿ ಅವರು ಒಡಿಶಾಗೆ ತೆರಳಿದರು. "ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನನ್ನಿಂದ ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಬದಲು, ನಾನು ಕಲಹಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ (ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಡೆತಡೆ ಮೀರಿ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಿದ ಹಾದಿ
ಕಲಹಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಯಣ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಎದುರಾದ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯೆಂದರೆ ಭಾಷೆ. ಇವರು ಮತ್ತು ಇವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದದ್ದು, ಅವರ ನಡುವೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
"ಈ ಪಯಣ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಜನರ ಪರಿಚಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾವು ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಾನು ವೈದ್ಯಳಾಗಿದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದೆವು. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ಭಾಷೆಯು ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಡಾ.ಎಡಸ್ಸೆರಿ ಅವರು 'ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸ್ವರಾಜ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ತಂಡವು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾವೇ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ತಾವು ಗಮನಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿದ್ದರೂ, ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ, ತಲುಪಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರೇ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯುವ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಕೇವಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಮಲೇರಿಯಾ, ಕ್ಷಯರೋಗ ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ
ಈ ಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. "ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಮಲೇರಿಯಾವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದೆವು. ಕ್ಷಯರೋಗವು (ಟಿಬಿ) ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದವು. ನಾವು ಕ್ಷಯರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆವು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಮುಖ ದರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಲೇರಿಯಾವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ನಾವು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೇವಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು, ಹದಿಹರೆಯದವರು, ಬಾಲಕಿಯರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರ ಮೇಲೂ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೊಂದು ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ಎಡಸ್ಸೆರಿ ಅವರು, ನಾನು ಎಂತಹ ಹುಚ್ಚು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಲ್ಲವೂ ತಾನಾಗಿಯೇ ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಯುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೇವೆಯ ಪಾಠ
ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, 'ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸ್ವರಾಜ್' ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸ್ವರಾಜ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು, ಅಲ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
"ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸ್ಯವ್ಯ ಹೂಡಿ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಲವಾರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಅನುಭವಗಳು ಯುವ ವೈದ್ಯರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಲ್ಲವು. ಅವರನ್ನು ನಗರ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಆಚೆಗೂ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಲ್ಲವು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಯುವ ವೈದ್ಯರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ನಾವು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಡಾ. ಎಡಸ್ಸೆರಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರಾದರೂ ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದರು.
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