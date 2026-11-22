ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಜೀವಕಳೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ 'ಮೈತ್ರೇಯಿ'ಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಮುಕುಟ
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿ 'ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್- 2026' ಪಡೆದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಜಿಚ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್'ನ ಮೋನಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 22, 2026 at 6:50 AM IST
ವಿಜಯವಾಡ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳೆಂದರೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಾತ್ಸಾರ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕಳಾಹೀನವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವವರು ಹಲವರಿದ್ದರೂ ತಾವೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ. ಆದರೆ, ಮೈತ್ರೇಯಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜಿಚ್ಕರ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ. ಇವರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಇವರಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ತಾವೇ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಜೀವಕಳೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತಂದೆಯ ಆದರ್ಶ ಇವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ಯಾರೂ ಕಾಲಿಡದ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಛಲ ಇವರದ್ದು. ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣ ಕಾಣದೆ ಕಳಾಹೀನವಾಗಿದ್ದ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರೆಬರೆಯ ಬೆಂಚುಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ದೂರುತ್ತಾ ಕುಳಿತ ಇತರರ ನಡುವೆ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಅವರು ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿಯಂತೆ ಕುಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಚೆಂದಗಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗಪುರದವರು. ತಮ್ಮ 'ಜೀರೋ ಗ್ರಾವಿಟಿ' (Zero Gravity) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಇವರ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ 'ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮೈತ್ರೇಯಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್, ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಭೂಪತಿ ರಾಜು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಿಎಂಡಿ ಚೆರುಕುರಿ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
'ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ':
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಅವರು, "ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ, ಅದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆಯೇ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು. ಅವರು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಗುರಿ" ಎಂದರು.
ಮೈತ್ರೇಯಿ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ವಿಧ್ವಾಂಸ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜಿಚ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಆಕರ್ಷಕ ತಾಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವರು ಝೀರೋ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ದಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರ ತಂದೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಅನುಭವಗಳೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದವು. ಮೈತ್ರೇಯಿ ಅವರಿಗೆ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ, ಕಾರು ಅಪಘಾತವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ತಂದೆಯ ಸಾವು ಮೈತ್ರೇಯಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
'ಜೀರೋ ಗ್ರಾವಿಟಿ'ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ:
2008ರಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ 'ಝೀರೋ ಗ್ರಾವಿಟಿ'ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅವರು, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಜಾಲವೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಈ ತಂಡವು 2013ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. "ಈ ಕೆಲಸದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಪೋಷಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಪೋಷಕರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೈತ್ರೇಯಿ.
ಇವರ ತಂಡವು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
"ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಳಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
2,000 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಗುರಿ:
ಈಗಾಗಲೇ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡಿರುವ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಅವರು, ಶಾಲೆಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "2,000 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನನ್ನ ಗುರಿಯು, ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ:
ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಸುವುದೇ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು, ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು, ತಂಡವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕುಸಿಯುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಛಾವಣಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
"ಇರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅನುಮತಿಗಳು ದೊರೆತ ನಂತರ, ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲೆಯ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಮೈತ್ರೇಯಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ತಂಡವು ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ರಚನಾತ್ಮಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಳೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ನನಗೆ ಅತೀವ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಲಾ (BaLA) ಎಂದರೇನು?
ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವು ದುರಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ನಂತರ, ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಕಲಿಕಾ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ' (BaLA) ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕಾರರು ಪ್ರತಿ ಗೋಡೆಗೂ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಲಾವಿದರು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಶಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳು:
ಮೈತ್ರೇಯಿ ಅವರ ತಂಡವು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ (CSR) ನಿಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ತಂಡವು ತನ್ನ ಬಳಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೈತ್ರೇಯಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನವೀಕರಣ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. "ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತವು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದಾಗಿ ನವೀಕರಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಲೂ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಹಳೆಯ, ನೀರಸ ಕಂದು (Brown) ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನೇ ಬಳಿದು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆಡಳಿತವು ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮೈತ್ರೇಯಿ ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಕೊರತೆ ಇರುವುದನ್ನು ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಕೆಲಸವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅನಗತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗುರಿ (Target) ತಲುಪುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾಂದಿಯಾದ ಆ ಭೇಟಿ:
ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮೈತ್ರೇಯಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತರಗತಿಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೋರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗೂಡಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡರು. ಆಗ, ಓರ್ವ ಬಾಲಕಿ ತನ್ನ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಅಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.
ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಏಕೆ ಅಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಇದನ್ನು ಅಳಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆಯಲು ನನಗೆ ಜಾಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ಮಗು ಉತ್ತರಿಸಿತು. ಆಕೆಯ ಆ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು ಎಂದು ಮೈತ್ರೇಯಿ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಭೇಟಿಯೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯಾಯಿತು.
500 ರಿಂದ 600 ಶಾಲೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆ:
ಶಾಲಾ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 500 ರಿಂದ 600 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹಲವಾರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮೈತ್ರೇಯಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಕ್ಕಳ ಗೃಹಗಳು, ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರುವ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಗ್ರಾಮ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ:
ಮೈತ್ರೇಯಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯದ ಹಿಂದಿರುವ ತಂಡ:
ಮೈತ್ರೇಯಿ ಅವರು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಕಾರರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಗಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೈತ್ರೇಯಿ ಅವರ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮೈತ್ರೇಯಿ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಅವರ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವು, ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ.
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