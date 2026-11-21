3 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ MBBS ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಣೆ; ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದ ಡಾ.ಗಣೇಶ್ ಬರೈಯಾ ಯಶೋಗಾಥೆ
ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ‘ಯೂತ್ ಐಕಾನ್’ ಡಾ.ಗಣೇಶ್ ಬರೈಯಾ ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ತಾವು ನಡೆಸಿದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಮೋನಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 21, 2026 at 7:06 AM IST
ವಿಜಯವಾಡ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದೆಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಡಾ.ಗಣೇಶ್ ಬರೈಯಾ. 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಾರಣ ಇವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ MBBS ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು, ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ 'ಯೂತ್ ಐಕಾನ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ಭಾವನಗರದ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಗಣೇಶ್ ಬರೈಯಾ, ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದಾಗಲೂ ಛಲ ಬಿಡದೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಬಳಿಕವೂ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಇವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರು ನಡೆಸಿದ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಜಯ ದೊರೆಯಿತು. ಈ ತೀರ್ಪು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಅವರ ಕನಸಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026: ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಡಾ.ಬರೈಯಾ ಅವರಿಗೆ ‘ಯೂತ್ ಐಕಾನ್’ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026 ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸಯ್ಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭೂಪತಿರಾಜು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಚೆರುಕುರಿ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
“ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ” ಎಂದು ಡಾ.ಬರೈಯಾ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರವೇ ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯನಾಗುವ ಕನಸಿಗೆ ಎದುರಾದ ಮೊದಲ ಅಡ್ಡಿ: ತಲಾಜಾದ ನೀಲಕಂಠ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ 11 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ, 2018ರಲ್ಲಿ ಡಾ.ಗಣೇಶ್ ಬರೈಯಾ NEET-UG ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ನಂತರ MBBS ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸಮಿತಿಯು ಅವರ 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ಶೇ.72ರ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಪರೇಷನ್ ಟೇಬಲ್ನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು.
"2018ರ ಜುಲೈ 2ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು. ವೈದ್ಯನಾಗುವ ನನ್ನ ಕನಸು ನನಸಾಗದೇ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ತುಂಬಾ ನೊಂದಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ, ನನ್ನ ಗುರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು” ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ ಡಾ.ಗಣೇಶ್ ಬರೈಯಾ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ತಂದೆ ಹಿಂದೇಟು: ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ದಲ್ಪತ್ಭಾಯಿ ಕಟಾರಿಯಾ ಅವರು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು MBBS ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಕಾನೂನಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಡಾ. ಬರೈಯಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನಾವು ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗಣೇಶ್ ಬರೈಯಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲ್ಭಾಯಿ ಬರೈಯಾ ಅವರು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲು ಹಿಂಜರಿದಿದ್ದರು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಇದು ಯಾರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘರ್ಷವಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟ ಎಂದು ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೂ ಸಾಗಿದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ: ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕಟಾರಿಯಾ ಅವರೇ ಭರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಡಾ.ಬರೈಯಾ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮೊದಲು ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಎದುರಾಯಿತು. ಆದರೂ ಕಟಾರಿಯಾ ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ, 2018 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಈ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬರೈಯಾ ಅವರು MBBS ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇವಲ ಎತ್ತರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.
“ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ತಂದಿತು” ಎಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಧಕರು. 2018ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು. ಅದರಂತೆ ಭಾವನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದವು. ಆದರೆ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
“ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಹಪಾಠಿಗಳು ನನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಲಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ನನಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಸನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಬೆಂಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ವಿಶೇಷ ಕುರ್ಚಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು” ಎಂದು ಡಾ.ಬರೈಯಾ ಹೇಳಿದರು.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.
“ಶೇ.72ರ ಚಲನಾಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಬರೆಯುವ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ಕಾಲೇಜು ನನಗಾಗಿ ಬರಹಗಾರರನ್ನು (ಸ್ಕ್ರೈಬ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತು. ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಯಿತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರದ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು” ಎಂದು ಡಾ.ಬರೈಯಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಸ್ ತಂಡದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷದ ಆಫರ್: ಡಾ.ಬರೈಯಾ ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಅವರ ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲ್ಭಾಯಿ ಬರೈಯಾ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. “ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಊರಾದ ಗೋರ್ಖಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಸ್ ತಂಡವೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರು ನಾನು ಸರ್ಕಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಂದೆ ಆ ಹಣದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು” ಎಂದು ಡಾ.ಬರೈಯಾ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.
‘ರೋಗಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಿದ್ದರು’: 2019ರ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ಭಾವನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸರ್ ಟಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ MBBS ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಗಣೇಶ್, ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. “ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ನನ್ನ ಎತ್ತರ ನೋಡಿ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಎತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
“ಆದರೆ ನಾನು ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ನಾನು ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಲ್ಲೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಾಗ ನನ್ನ ಎತ್ತರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ. ಬರೈಯಾ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ.ಗಣೇಶ್ ಬರೈಯಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂದ ಗೌರವಗಳು:
ಭಾವನಗರ ಹೆರಿಟೇಜ್ ‘30 ಅಂಡರ್ 30’ ಚೇಂಜ್ಮೇಕರ್ (2026): ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ‘ಭಾವನಗರ ಹೆರಿಟೇಜ್’ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಡಾ.ಗಣೇಶ್, ‘ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2026 - 30 ಅಂಡರ್ 30’ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ: 2024ರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅವರು, ಕೇವಲ 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ’ (KBC 18) ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ: 2026ರಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಿರೂಪಿಸುವ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ‘ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ’ಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗೌರವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
‘ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ’: ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾ. ಬರೈಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಮಿತಿಗಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಡಾ.ಗಣೇಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
“ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಬಿಡಬಾರದು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರಬೇಕು. ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗ. ನೀವು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಯುವಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ: ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವ ಡಾ.ಬರೈಯಾ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ (IMA) ಜೊತೆಗೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದಿಂದ ಎಂಟು ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೂ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾವನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿಯೂ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು IAS ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಡಾ. ಬರೈಯಾ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಯುವಜನತೆಗೆ ಡಾ.ಬರೈಯಾ ಸಂದೇಶ: ‘ಯೂತ್ ಐಕಾನ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಾ.ಬರೈಯಾ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕು, ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೋತು ಕುಗ್ಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಯುವಜನತೆಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
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