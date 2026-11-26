ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್- 2026: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಲ್ಲ- ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಎಂ.ಸುಚಿತ್ರಾ
ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆ, 'ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್' ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಎಂ.ಸುಚಿತ್ರಾ, ಹವಾಮಾನ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, 37 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣವನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಕಾಸ್ಮಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 26, 2026 at 7:13 AM IST|
Updated : November 26, 2026 at 7:21 AM IST
ವಿಜಯವಾಡ: ಕೇರಳದ ಅತ್ಯಂತ ಜಟಿಲ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಎಂ.ಸುಚಿತ್ರಾ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಳೆದರೆಂದು ನೀವು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕವರು ಯಾವುದೇ ನಾಟಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮೀಯ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಧಿಯಾಟದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲು, ತಾವು ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪರಮಾಣು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಕುರಿತು, ಉಪಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಇದನ್ನವರು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
'ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ಥ್', 'ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್', 'ದಿ ವೈರ್' ಮತ್ತು 'ದಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್' ಮುಂತಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ 'ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್' ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನ್ನಣೆಯಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್.ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಿಎಂಡಿ ಸಿ.ಎಚ್.ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಎಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬುವ ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಸುಚಿತ್ರಾ, ನೀವು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಅನುಭವ, ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಮಳ, ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ಅನೇಕ ಧ್ವನಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇಳಲು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸರಳ ವಿಚಾರ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಆದರೆ, ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಅತಿ ಸರಳವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ಪಾಲಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯ ಆಗಸದಲ್ಲಿ 12 ದಿನಗಳ ವಿಷಕಾರಿ ಹೊಗೆಯ ವಾಸನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯಸಂಗತಿ ಮತ್ತು ಜೀವ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುವ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸುಚಿತ್ರಾ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸುಚಿತ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಸರ ಎಂಬುದು ಮರ, ನದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಗಳ ಅಮೂರ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಲ್ಲ. ಇದನ್ನವರು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕನಿಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ರೈತರು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸುಚಿತ್ರಾ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಭ್ಯ, ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಎನ್ನಬೇಡಿ, ಹವಾಮಾನ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಿರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಕಳೆದ 37 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದವರು ಸುಚಿತ್ರಾ. ಕೇರಳದ ಏಕೈಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವಾದ ಅಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಮರಣಗಳನ್ನು ಅವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಮನಿಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಏಷ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಯೂ ಇವರದ್ದಾಯಿತು.
ಆದಿವಾಸಿ ಭೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ 'ನಿಲ್ಪು ಸಮರಂ' ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಪರ ನಿಂತರು. ನೀಲಂಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಚೋಳ ನಾಯಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗುಂಪಿನ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು. ನಕ್ಸಲ್ಬರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ದಂಗೆಗಳಿಂದ ಮಹಿಳಾ ದಂಗೆಕೋರರ ಮರೆತುಹೋದ ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಕುಟ್ಟನಾಡಿನಲ್ಲಿ 'thirst below sea level' ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಲವಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕುಡಿಯಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹನಿ ಸಿಗದ ನೀರಿನಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಬರೆದರು. ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ರಾಶಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಅದು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಗರವನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿದಾಗ, ಸುಚಿತ್ರಾ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಮಾದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಜ್ಞ ಸಿ.ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ 'ಚೋಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸ್ಮೋಕ್' ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿದರು. ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾನೂನುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವೇ ಈ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಎಂದು ನಿರ್ಭಿಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು.
ಕೇರಳ 'ತ್ಯಾಜ್ಯಮುಕ್ತ' ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಸುಚಿತ್ರಾ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾರರು. "ಕೇರಳ ತನ್ನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಸದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸುಚಿತ್ರಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಸಮಸ್ಯೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಕಸವನ್ನು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡಾವಣೆಗಳು ತಮ್ಮ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಡ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೂ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಇದು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಚಿತ್ರಾ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ಗಿಳ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವರದಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರ ತಕ್ಷಣದ ಜೀವನೋಪಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಡಾ.ಲಾವಣ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಬರೆದ 'ಸೂಸೈಡಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್' ಎಂಬ ತಮ್ಮ 2021ರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಚಿತ್ರಾ, ಈ ಜಟಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆದರೆ, ಜನರ ಬದುಕು ತಾನಾಗಿಯೇ ಆ ಗೆರೆಯ ಸುತ್ತ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಹಿಡಿದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಯೋಧನಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಕರ್ತನನ್ನು ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಅವರೇ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಏಕಾಂಗಿಯಾದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾದಿ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸರೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಕಠಿಣ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, 'ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್' ಎಂಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ವಿಶ್ವ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 180 ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ 157ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2014 ಮತ್ತು 2024ರ ನಡುವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 28 ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಸರ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬುಲಾಪುರಂನಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಅದಿರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುವ ನದಿ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಸುಚಿತ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅಪಾಯಗಳ ಅರಿವಿದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ, ಸುಚಿತ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಅವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಭೀತರೇ? ಇದು ಯಾವುದೋ ಸಹಜವಾದ ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಯೇ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವರು ನಗುಮೊಗದಿಂದ ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ. "ನಾನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೋ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನೀವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ತಾನಾಗಿಯೇ ಆ ಧೈರ್ಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸುಚಿತ್ರಾರ ಗಟ್ಟಿಮಾತು. ಸುಚಿತ್ರಾರ ಪ್ರಕಾರ, ಧೈರ್ಯವೆಂದರೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದ ಫಲಿತಾಂಶವಷ್ಟೇ. ನೀವು ವಿಚಾರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರರಾಗಲು ಬಯಸಲಾರಿರಿ. ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದ ಭಾಗವೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
'ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್' ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಾನಿದನ್ನು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧಳಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ" ಎಂದು ಸುಚಿತ್ರಾ ಹೇಳಿದರು.
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