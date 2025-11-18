ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ :’ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ, ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆ ತಂದಿದೆ‘; ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬೊಲ್ಲಾ
ಇವರು ಅಂಧರಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ಉದ್ಯಮವೊಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವವರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬೊಲ್ಲಾ
Published : November 18, 2025 at 1:57 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬೊಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಯುವ ಐಕಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ಲಾ ಅವರ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಏಳು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬೊಲ್ಲಾ ಅವರು ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೊಲ್ಲಾ 1991ರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಅವರು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಮೆಸಾಚ್ಯುಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಎಂಐಟಿ)ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದರು. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಏಷ್ಯಾದ 30 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
2012ರಲ್ಲಿ 33ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ಲಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ, ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನರು ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ.
ತಮ್ಮ ಈ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸವಾಲಿನ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನ ನಿಸಾರ್ ಧರ್ಮ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬೊಲ್ಲಾ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಶ್ರೀಕಾಂತ್: ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು, ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ತಾರತಮ್ಯವು ನನ್ನನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದುವೆ ನನಗೆ ಚೈತನ್ಯಶೀಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.
ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸವಾಲನ್ನು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಉತ್ಸುಕನಾಗುತ್ತೇನೆ. ಜನರು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಸುವುದು. ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಜನರೂ ಕೂಡಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ನೀವು ಮೆಸಾಚ್ಯುಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಎಂಐಟಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಿರಾ?
ಶ್ರೀಕಾಂತ್: ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಆರಂಭ ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಭಾರತದ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಧರು ಅಥವಾ ಸವಾಲು ಹೊಂದಿರುವವರು, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕನಸನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನನಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಐಐಟಿಗಳು, ಬಿಐಟಿಎಸ್ ಪಿಲಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ನಿರಾಕರಣೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಎಂಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಇರುವಂತೆಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸ್ಥಳ.
ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರಾಕರಣೆಯೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಆಯಿತು. ತಾನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಆ ನಿರಾಕರಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸದೇ,ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡದ ಹೊರತು, ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಐಷಾರಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಆ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸದಾ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತವೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ಬೊಲ್ಲಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯಾಣವು ಅದರ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಿತು?
ಶ್ರೀಕಾಂತ್: ನಾನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದವು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕಾ ಎಂದು. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟಗಳು, ಹಿನ್ನಡೆಗಳು, ಸವಾಲುಗಳು, ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳು ಕಣ್ಣುಮುಂದೆ ಬಂದಿತು. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪಡೆದ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ದಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಬಯಸಿದೆ.
ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಭರವಸೆಯ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಹಾನುಭೂತಿ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಹಣ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಘನತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ತೋರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅಂಧನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನನಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದಕ ನಾಗರಿಕರಾನ್ನಾಗಿಸುವುದು. ಅದೇ ನನಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಅಭಿನಯಸಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಪಿಕ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?
ಶ್ರೀಕಾಂತ್: ನನ್ನ ಜೀವನದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲು ನನಗೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನಂತರ, ನನಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೂ ಹತಾಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಇಂದು ಸಿನೆಮಾ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ, ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೀಗೆ ಆಗತ್ತಾ? ನಾನು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಂದು. ನಾನು ಜನರ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಇರುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬು ಮಾತು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಿಲ್ಲದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕರೆ ತಂದಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ?
ಶ್ರೀಕಾಂತ್: ಇದು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮೀಕರಣ. ನಾನು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕರು. ನಿನ್ನಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನೀನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅದು ಕಸವಲ್ಲದೇ ಲಾಭವಲ್ಲ ಎಂದರು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯಂತೆ ನೀನು ಅಂಧ ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು ಕೂಡ ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬಂತೆ. ನಾನು ಅಂಧ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಕೊಳಕಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೆ.
ಆಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಇಐ (ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆ) ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಡಿಇಐ ಅನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದುವೇ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾರೂ ವಿಕಲಚೇತನರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾನು ಮೂರು ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಜನರು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸುಂದರವದನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಜೊತೆಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ತಂಭ ಲಾಭದಾಯಕತೆ. ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಲಾಭದ ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೊಲ್ಲಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್: ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿವೆ?
ಶ್ರೀಕಾಂತ್: ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ಆಕರ್ಷಕ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆ ಬೆಲೆಗೆ ನೀಡಲು ಯಾರು ಸಿದ್ದರಿಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತಾಳೆ ಎಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲೇಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ದರದ ದೃಷ್ಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಜನರು ಥರ್ಮೋಕೋಲ್, ಸ್ಟೈರೋಫೋಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬದಲಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಬಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾದಿದ್ದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ಬೊಲ್ಲಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳೇನು?
ಶ್ರೀಕಾಂತ್: ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಭಾರತದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಆಹಾರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಿಶ್ರಗೊಬ್ಬರ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈಗ ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಯುಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಾನು ಬಯಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಬರಲು ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ವಿಕಲಚೇತನರು ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ?
ಶ್ರೀಕಾಂತ್: ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನೀವು ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿಶೇಷವಾದವರಲ್ಲ, ನೀವು ಸವಲತ್ತು ಪಡೆದವರಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ದೃಶ್ಯೀಕರಣ ಮೀರಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮುಂದಾದರೆ ಖಂಡಿತಾ ನೀವೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರಿ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ನೀವು ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?
ಶ್ರೀಕಾಂತ್: ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ, ನನ್ನಂತಹ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಐಕಾನ್ ಆಗಿರುವ ನಾಯಕ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಆಳವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಎಲ್ಲಾ ತೆಲುಗು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಗೌರವವು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನೆನಪಿಸುವ ಜ್ಞಾಪನೆ ಎಂದು ನಾನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ.
