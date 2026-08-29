ETV Bharat / bharat

ರಾಮೋಜಿ ಅನಿಮೇಷನ್​ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್​, ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಗೌರವ

ಅನಿಮೇಷನ್​ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವ, ಸೃಜನಶೀಲರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಮೋಜಿ ಅನಿಮೇಷನ್​ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

RAMOJI ANIMATION EXCELLENCE AWARDS
ವಿಜೇತರಿಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಅನಿಮೇಷನ್​ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2026 at 8:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ರಾಮೋಜಿ ಅನಿಮೇಷನ್​ ಎಕ್ಸ್​ಲೆನ್ಸ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯುವ ಅನಿಮೇಟರ್ ವಿ.ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು 'ಯಂಗ್ ಆನಿಮೇಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್- 2026' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರೆ, ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, '2026 ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಡೀ ಸ್ಟುಡಿಯೊ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಮುಂಬೈನ ನೆಸ್ಕೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೃಜನಶೀಲರು, ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈನಾಡು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪೂರ್ಣ ಸುಜಯ್ ಚೆರುಕುರಿ ಅವರು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

"ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ಭೀಷ್ಮ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಅನಿಮೇಷನ್‌ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ, ಸೃಜನಶೀಲರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಗುರಿ ನಮ್ಮದು. ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿಮೇಷನ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವತ್ತ ಇದು 'ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ' ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈನ ನೆಸ್ಕೋ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 8ನೇ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅಂಡ್​ ಮೋರ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಮತ್ತು ಎಎನ್​​ಎನ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು -2026 ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅನಿಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ರಾಮೋಜಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್​​ಲೆನ್ಸ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು 'ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆ ಮತ್ತು ಎಎನ್ಎನ್​​​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ 'ಈಟಿವಿ ಬಾಲ್ ಭಾರತ್' ಉದ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಹೊಂದಿತ್ತು.

"ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಎನ್​​ಎನ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅನಿಮೇಷನ್, ವಿಎಫ್​ಎಕ್ಸ್​, ಗೇಮಿಂಗ್, ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್​ಆರ್​ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ರಂಗವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹೋನ್ನತ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಇವು ಗುರುತಿಸಿವೆ" ಎಂದು ಅನಿಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದಿವಂಗತ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್​ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ರಾಮೋಜಿ ಅನಿಮೇಷನ್​ ಎಕ್ಸ್​ಲೆನ್ಸ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

"ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಅರ್ನಾಬ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಮೋಜಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಉದ್ಯಮದ ದಿಗ್ಗಜರು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಬಹುಮಾನಗಳ ವಿವರ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಜೇತರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ರಾಮೋಜಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಟ್ರೋಫಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈಟಿವಿ ಬಾಲ್ ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೂಚ್ ಹಾಗೂ ವಿಜೇತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರವಾಸದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನಿಮೇಷನ್, ವಿಷುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಗೇಮಿಂಗ್, ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್​​ಟೆಂಡೆಡ್​​ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವಲಯವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಮೋಜಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಲ್ಲಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೃಜನಶೀಲರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್​​ಗಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಹಬ್​ ಆಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಯುವ ಐಕಾನ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿ ಎಂಬ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸ್​ಲೆನ್ಸ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಈಗ ರಾಮೋಜಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್​​ಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

ANIMATION EXCELLENCE AWARDS
YOUNG ANIMATOR OF THE YEAR
BEST INDIE STUDIO OF THE YEAR 2026
RAMOJI AWARDS
RAMOJI ANIMATION EXCELLENCE AWARDS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.