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ರಾಮಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ ಸಭೆ: CEO ನೇಮಕ 1 ತಿಂಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಮಧ್ಯಂತರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ರಾಮಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ ಸಭೆ- ಮೊದಲ ಸಿಇಒ ನೇಮಕಕ್ಕೆ 1 ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯಾವಕಾಶ- ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೇಮಕ.

RAM TEMPLE TRUST MEETING
ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 22, 2026 at 8:27 PM IST

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ಅಯೋಧ್ಯೆ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್​ನ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ಹುದ್ದೆಗೆ 5,200 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುವ ಕಾರಣ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ಟ್ರಸ್ಟ್​ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ನ ಎರಡನೇ ಸಭೆ ಇಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಖಾಲಿ ಇರುವ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ, ಸಿಇಒ ನೇಮಕ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ-ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಟ್ರಸ್ಟ್​​ನ ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್​ ಮತ್ತು ಖಜಾಂಚಿ ಗೋವಿಂದ್​ ದೇವ್​ ಗಿರಿ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆಯಾದವು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಸಿಇಒ ನೇಮಕ 1 ತಿಂಗಳು ವಿಳಂಬ: ಮಂದಿರದ ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಪಾಡಲು ರಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಗೆ 5,200 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಕೋರಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್​ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್​ ಖಜಾಂಚಿ ಗೋವಿಂದ್​ ದೇವ್​ ಗಿರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಾಶ್ವತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ: ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಟ್ರಸ್ಟ್​ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಒಟ್ಟು 9 ಸಂತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಐವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾಲ್ವರು ಹೊರಗಿನವರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್​​ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದೇವ್​ ಗಿರಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಮ ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ನಿಯಮಿತ ಸಭೆಯನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್​​ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಂತ್ ನೃತ್ಯ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಟ್ರಸ್ಟ್ 15 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕಾಣಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ: ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜೂನ್ 13ರಂದು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (SIT) ರಚಿಸಿತು. ಜೂನ್ 23 ರಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಜೂನ್ 25ರಂದು ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಎಂಟು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಅವಿನಾಶ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಅನುಕಲ್ಪ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಲವ್‌ಕುಶ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಕರುಣೇಶ್ ಪಾಂಡೆ, ರಾಮಶಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಸುಭಾಷ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ರಾಮಶಂಕರ್ ಯಾದವ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಟಿನ್ನು ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಂಪತ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅನಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಆರೋಪದ ಬಳಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಅವಿನಾಶ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರಿಂದ 20.39 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ನಗದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು 'ರಾಮರಾಜ್ಯ ಕೋಶ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ದೇಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಎಸ್​ಐಟಿಯ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​​ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ ಸಭೆ
RAM TEMPLE TRUST MEETING

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