ETV Bharat / bharat

ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಾಣಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಕೇಸ್​​: ಎಸ್‌ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಅವಧಿ 15 ದಿನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ

ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ಹಣ ಕಳ್ಳತನ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೂವರು ತಂಡದ ಎಸ್​ಐಟಿ. ಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಎಸ್​ಐಟಿ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ.

SIT PROBE ON RAM TEMPLE
ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 1, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ): ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಾಣಿಕೆ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ದಳದ (ಎಸ್​ಐಟಿ) ತನಿಖಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ 15 ದಿನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ದೇಣಿಗೆ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಎಸ್​ಐಟಿ ರಚಿಸಿದೆ. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತಂಡದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಕ್ತಾರರು ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ: ವಕ್ತಾರರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ದೇವಾಲಯದ ದೇಣಿಗೆ ಹುಂಡಿಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದವು. ಜೂನ್ 13 ರಂದು, ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್‌ಐಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕೋರಿತು. ಸರ್ಕಾರವು ತಕ್ಷಣವೇ ಲಕ್ನೋ ವಿಭಾಗೀಯ ಆಯುಕ್ತ (ಐಎಎಸ್) ವಿಜಯ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಪಂತ್, ಐಜಿ ಕಿರಣ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೀಲ್ ರತನ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ಎಸ್‌ಐಟಿ ರಚಿಸಿತ್ತು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಎಸ್‌ಐಟಿಗೆ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ತನಿಖಾ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರಣ ಅದರ ಗಡುವನ್ನು ಈಗ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ: ತನಿಖಾ ತಂಡವು ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ 50 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ. ವಿಭಾಗೀಯ ಆಯುಕ್ತರು ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಐಜಿ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಕಳ್ಳತನದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೀಲ್ ರತನ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಎಸ್‌ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಭಕ್ತರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ, ಪುರಾವೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಸ್​ಐಟಿಗೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್​ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿರುವ ಗಡುವಿನಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಸ್‌ಐಟಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಈ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿವರವಾದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ.

ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಟೀಕೆ: ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ, "ಇದು ನಕಲಿ ಎಸ್‌ಐಟಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್. ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ಜನರು ರಾಮನನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಅವರು, "ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿ 891 ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಅಮಿತ್​ ಅವರು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು 42 ಬಾರಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಮತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಚಾಟ್​ ಜಿಪಿಟಿ, ಎಐ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

RAM TEMPLE DONATION ROW
CM YOGI ADITYANATH
SIT PROBE
ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಾಣಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಕೇಸ್
SIT PROBE ON RAM TEMPLE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.