ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ, ಕರ ಸೇವಕರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭ ಸ್ಥಾಪನೆ: 1800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ
ರಾಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿ ಹೋರಾಟ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕರಸೇವಕರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : April 11, 2026 at 12:33 PM IST
ಅಯೋಧ್ಯೆ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಶ್ರೀರಾಮನ ನಗರವಾದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೃಪೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಮ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 1800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
2020ರಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2014ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದರವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭರವಸೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ದೈವಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಕರೆಯಬಹುದು; ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಲಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈಗ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದೇವಾಲಯದ ಮರದ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಡೇರೆಯೊಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವುದನ್ನು ರಚಿಸಲು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರಸೇವಕರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ತಂಭ: ರಾಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿ ಚಳುವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕರಸೇವಕರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಪ್ತ ಮಂದಿರಗಳ ಬಳಿ ಈ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
1990ರಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಘಟನೆ ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಪಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೇವಲ ಶೇ. 10ರಷ್ಟಿವೆ. ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಕಡತವನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದಾಗ, ಏನೇ ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿಂಗ್ ಲಿಖಿತ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಎಂದರು.
