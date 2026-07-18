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ಅಯೋಧ್ಯಾ ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ: ಜುಲೈ 20ರ ಮೇಲೆಯೇ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ: ಸುಪ್ರೀಂಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವ ಎಸ್​ಐಟಿ ವರದಿ ಮೇಲೆ ಕುತೂಹಲ

ಜುಲೈ 20 ರಂದು ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆಯೇ ಏಕೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ?

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ಅಯೋಧ್ಯಾ ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ: ಜುಲೈ 20ರ ಮೇಲೆಯೇ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 18, 2026 at 8:36 AM IST

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ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಳ್ಳತನದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (SIT) ಜುಲೈ 20, ಸೋಮವಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತನ್ನ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೋಮವಾರದತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ: ಜುಲೈ 20 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, SIT ಇದುವರೆಗಿನ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್ ಅವರು ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ವರದಿಯನ್ನೇ ಇದು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ ತನಿಖೆ: ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಜೂನ್ 13 ರಂದು ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ SIT ರಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವರದಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜುಲೈ 1 ರಂದು ತಂಡದ ಅವಧಿಯನ್ನು 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನಿಖೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಎಸ್‌ಐಟಿಯಿಂದ ಕೇಳಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜುಲೈ 20 ಕ್ಕೆ ಗಡುವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಸ್‌ಐಟಿಯ ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ: ಜುಲೈ 13 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಕುರಿತು ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ತನಿಖೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎಸ್‌ಐಟಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠವು ಎಸ್‌ಐಟಿಯಿಂದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಜುಲೈ 20ರ ಗಡುವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು.

ಜುಲೈ 6 ರಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂಪತ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಜುಲೈ 22 ರಂದು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ಐಟಿಯ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ದೇಣಿಗೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಎಸ್‌ಐಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಜುಲೈ 22 ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

AYODHYA
SUPREME COURT
YOGI GOVERNMENT
SIT REPORT INVESTIGATION
ಅಯೋಧ್ಯಾ ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ

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