ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಕೇಸ್ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ಆರೋಪದ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಣೆ ಸೋಮವಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
Published : August 17, 2026 at 8:15 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ದೇಣಿಗೆಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಆರೋಪ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ(SIT)ವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಉತ್ತರದಾಯಿಯೇ ಹೊರತು ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ತಾನೂ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಕೀಲರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮೌಖಿಕ ಅವಲೋಕನ ನಡೆಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದೇಣಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸುಧಾರಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು ತಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ (CBI) ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿ. ಮೋಹನಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.
ದೇಣಿಗೆ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶದ ಕುರಿತು ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪೀಠವು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು.
ನಿರ್ಮೋಹಿ ಅಖಾಡದ ಅರ್ಜಿ: ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ನಿರ್ಮೋಹಿ ಅಖಾಡದ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಮುಖ್ಯ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಾದಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿವಾದಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರೇ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು, ವಕೀಲರು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್, ತನಿಖೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಾಯಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ವಕೀಲರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ: ಈಗಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ತನಿಖೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವಂತೆ ವಕೀಲರು ಪೀಠವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಿಜೆಐ "ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡವನ್ನು ನಾವು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಐಟಿ ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ, ಉತ್ತರದಾಯಿ. ಅದು ನಮಗೆ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದರು.
ಎಸ್ಐಟಿ, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರೊಂದಿಗೆ, ಅಪರಾಧದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
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