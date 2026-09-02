ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ನೇಮಕ
ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಾಯಕತ್ವ, ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಣತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಿತಿಯು ಮೊದಲ ಸಿಇಒ ಅವರನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ
Published : September 2, 2026 at 5:22 PM IST
ಅಯೋಧ್ಯೆ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ (ಸಿಇಒ) ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ 5,585 ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೂವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಇದೀಗ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.
ದೇವಾಲಯದ ದೇಣಿಗೆ ದುರುಪಯೋಗದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಚಂಪತ್ ರಾಯ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಸಂಬಂಧ 8 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಂಪತ್ ರಾಯ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಳಿಕ ದೇಗುಲ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೊಸ ಸಿಇಒ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು.
ಇಂದು ನಡೆದ ಆಯ್ಕೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಂತ್ ನೃತ್ಯ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸ್, ಸ್ವಾಮಿ ಕಮಲನಯನ್ ದಾಸ್, ಹಂಗಾಮಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮಹಂತ್ ದಿನೇಂದ್ರ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಖಜಾಂಚಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋವಿಂದ ದೇವ್ ಗಿರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಆಯ್ಕೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಮಿತಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಾಯಕತ್ವ, ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಣತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಿತಿಯು ಮೊದಲ ಸಿಇಒ ಅವರನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಸಿಇಒ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಕಮಲನಯನ್ ದಾಸ್, ದೇವಾಲಯದ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಸಿಇಒ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವವರು ದೇಗುಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಸಿಇಒ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸುರೇಶ್ ಹಾವ್ಡೆ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದರು
ಸಿಇಒ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಚಾಲಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸಂಯೋಜನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು 600 ಅಂಕಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ 3,577 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 470 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 108 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ಚುಯಲ್ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 11 ಹಾಗೂ 12 ರಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 16 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.
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