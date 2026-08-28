21 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತೆರೆದ ಹುತಾತ್ಮ ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ನೆನಪು: ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಸಹೋದರಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ರಾಖಿಗಳು!
ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರು ಹುತಾತ್ಮರಾದ 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಟ್ರಂಕ್ ತೆರೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ರಾಖಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.
Published : August 28, 2026 at 7:43 PM IST
ಶಿಮ್ಲಾ(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಂಪೂರಿನ ಬನುರಿಯಲ್ಲಿರುವ 1999ರಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಂಕ್ ಒಂದು ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಆಶಾ ವಾಲಿಯಾ ಧೂಳನ್ನು ಒರೆಸಿ ಟ್ರಂಕ್ ತೆರೆದಾಗ, ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರ ಮಿಲಿಟರಿ ಜೀವನವು ಅದರೊಳಗೆ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆಶಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡರು, ಮೊದಲ ಪುಟವು ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಶೌರ್ಯದ ಮೌನ ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪುಟಗಳ ನಂತರ, ಆಶಾ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕಥೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು.
ಹುತಾತ್ಮ ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ತಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಂಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ರಾಖಿಗಳು ಈಗ ವಾಲಿಯಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸೇರಿವೆ.
ಮೇಜರ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರಂಥ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಯೋಧರ ಶೌರ್ಯ ಕಥೆಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಶಿಖರವಾದ ಜುಲು ಶಿಖರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ವಾಲಿಯಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 29, 1999 ರಂದು, ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಫ್ರುಡಾ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹುತಾತ್ಮರಾದರು. ಇದೀಗ ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಆಶಾ ವಾಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ರಾಖಿಗಳು: ಈ ವರ್ಷ, ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ರಾಖಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿದೆ. ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯ ಮೇಲಿನ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರ ಸೋದರ ಮಾವ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಹ್ಲುವಾಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಶಿಮ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿತ್ತು. ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ವಾಲಿಯಾ ಕುಟುಂಬವು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿತು. ಸಹೋದರಿ ಆಶಾ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾದರು. ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರ ಟ್ರಂಕ್ ತೆರೆದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ರಾಖಿಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಆಶಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ರಾಖಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ರಾಖಿಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ರಾಖಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀರಿಗೆ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಾಯಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ, ಅವರು ನನಗೆ ತಿಲಕ ಹಚ್ಚಲು, ಕಲವಾ ಕಟ್ಟಲು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಪದಕಗಳು ಮುಂತಾದ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆಶಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
9ನೇ ಪ್ಯಾರಾ SFನ ಯೋಧ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಾವುಕರಾದರು. "1992 ರಿಂದ 1996 ರವರೆಗೆ, ನಾನು ಸುಧೀರ್ ಸರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಪಡೆ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರ ಹಿರಿಯನಾಗಿದ್ದೆ. ಮೇಜರ್ ಸಾಹಿಬ್ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ, ಅವರೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಪರ್ವತ ಯುದ್ಧದ ಅದ್ಭುತ ಯೋಧರಾಗಿದ್ದರು "ಎಂದರು.
ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೊಸೆಯಂದಿರಾದ ರಿಷಿಕಾ ಮತ್ತು ನಂದನಿ ವಾಲಿಯಾ, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವು ಮಾವನ ಶೌರ್ಯದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಕಳೆದೆವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎನ್ಸಿಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕನ ಮರಣ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಮಾವನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರ ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಪದಕಗಳು ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯದ ಕಥೆಗಳು ತಮಗೆ ನಿಧಿಯಂತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸೊಸೆಯಂದಿರು.
ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ ವಿಜೇತ ಮೇಜರ್ ಸೋಮನಾಥ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವೀರ ಪರಮ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾ ಅವರ ಊರಾದ ಪಾಲಂಪುರ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುತ್ರನನ್ನು ನೀಡಿತು. ಪಾಲಂಪುರದ ಬಾನುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ರುಲಿಯಾ ರಾಮ್ ಅವರ ಮಗ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಸೈನ್ಯದ ಶೌರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ವೀರಗಾಥೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಹಮೀರ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಜನ್ಪುರ ತಿರಾದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸೈನಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಎನ್ಡಿಎಯಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಮೇ 30, 1987 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದರು.
ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು 4 ನೇ ಜಾಟ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಪ್ಯಾರಾ ಎಸ್ಎಫ್ ಕಮಾಂಡೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶ ಪಡೆದರು. ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾ ಎಸ್ಎಫ್ ಕಮಾಂಡೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ, ಮರೂನ್ ಬೆರೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಎಸ್ಎಫ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ಮರೂನ್ ಬೆರೆಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನನಸಾಗಿದವು ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ಯಾರಾ ಎಸ್ಎಫ್ಗೆ ಸೇರಿದರು. 1990 ರಲ್ಲಿ, ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ 9 ನೇ ಪ್ಯಾರಾ ಎಸ್ಎಫ್ಗೆ ಸೇರಿದರು.
ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ವೀರತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಮಹಾನ್ ಯೋಧರೋ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡೋ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಐ ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಜಂಗಲ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಕೋರ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್, ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಕರ್ನಲ್ ಹೆಮೊಟೊ ಪ್ಯಾಂಗಿಂಗ್, ಮೇಜರ್ ವಿವೇಕ್ ಜಾಕೋಬ್, ಮೇಜರ್ ಅಭಯ್ ಸಪ್ರು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ಯಾರಾ ಎಸ್ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹಲವು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾರಾ ಎಸ್ಎಫ್ನ ಮೇಜರ್ ಅಭಯ್ ಸಪ್ರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರು. 9ನೇ ಪ್ಯಾರಾ ಎಸ್ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಅನೇಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ, ಮೇಜರ್ ಸಾವಿನ ಭಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೋಲಿಸಲಾಗದು. ಅವರಂತೆ ಯಾರೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ರಾಂಬೊ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ: ಜುಲೈ 1993 ರಲ್ಲಿ, ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ರಾಜೌರಿಯ ಕಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೂವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಹತರಾದರು, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ, ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ (ಆಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದರು) 1994 ರಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಪದಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದು ಶೌರ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. ಬ್ರಹ್ಮ 2 ದಂಡಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೇನಾ ಪದಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೇನಾ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಬಾರ್ ಟು ಸೇನಾ ಪದಕ ಅಥವಾ ಸೇನಾ ಪದಕ ಮತ್ತು ಬಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ರಾಂಬೊ ಎಂದು ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಇಡಲಾಯಿತು.
1997ರಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳ ಕಮಾಂಡೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜ್ಞಾನ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಪರಿಣತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಎಂಭತ್ತು ದೇಶಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ "ಕರ್ನಲ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಯ ಗಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರ್ನಲ್ ಕೌಶಲೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ (ಆಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೇಣಿ) ಅವರನ್ನು ಪೆಂಟಗನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು. ಅವರ ಭಾಷಣದ ನಂತರ, ಎಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪೆಂಟಗನ್ ಒಳಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾಷಣದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಭಾಷಣದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ ಎಸ್ಎಫ್ನೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 29, 1999 ರಂದು, ಹಫ್ರುಡಾ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ನೊರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಕ್ಷಣವೇ ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಅವರ ಬಳಿ ಕೇವಲ ಐದು ಜನರ ತಂಡವಿತ್ತು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕ್ ಖಿಮ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇಜರ್ ವಾಲಿಯಾ ನಾಲ್ವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಕೊಂದರು. ನೇರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಗುಂಡುಗಳು ತಗುಲಿದವು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮೇಜರ್ ವಾಲಿಯಾ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿಗಳಿಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಮೇಜರ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸಿ ವಿಕಾಸ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಅವರ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕಾಸ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪಾಲಂಪುರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, "ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಯೋಧರನ್ನು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಂಬೊ ಅವರ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನದಂದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದಂದು, ಸಹೋದರಿ ಆಶಾ ವಾಲಿಯಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರಿಯರು ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, "ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ಅಮರ" ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ. ಪಾಲಂಪುರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರ ಮನೆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ.
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