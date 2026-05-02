ಎಎಪಿ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಠಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು
ಈ ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿದ್ದು, ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗ ಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
By PTI
Published : May 2, 2026 at 1:53 PM IST
ಚಂಡೀಗಢ: ಇತ್ತೀಚಿಗಷ್ಟೇ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ) ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಠಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಬಂಧನ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಈ ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಎಎಪಿಯ ಏಳು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ, ಸಂದೀಪ್ ಪಾಠಕ್, ಅಶೋಕ್ ಮಿತ್ತಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜಿಂದರ್ ಗುಪ್ತಾ, ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ಜಿತ್ ಸಾಹ್ನಿ ಎಎಪಿ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರುವುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪಾಠಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಎಎಪಿ ತೊರೆದಿರುವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಆರು ಸಂಸದರು ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಎಪಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಎಪಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ಸದಸ್ಯರ ಬಲ 3ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಈ 10 ಎಎಪಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನೆಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಹತ್ತನೇ ಪಟ್ಟಿಯಡಿ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಈ ನಡುವಳಿಕೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೇ 5 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
