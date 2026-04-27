ರಾಘವ್​ ಛಡ್ಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಸಂಸದರ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಮ್ಮತಿ; ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3ಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಆಪ್​ ಸದಸ್ಯರ ಬಲ

ಎಎಪಿಯ ಎರಡನೇ ಮೂರರಷ್ಟು ಸಂಸದರು ಪಕ್ಷ ತೊರೆದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಸತ್​ ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್​ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಲ 3ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

Rajya Sabha chairman approves merger of Raghav Chadha, 6 MPs in BJP; AAP reduced to 3 members
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ರಾಘವ್​ ಛಡ್ಡಾ ಮತ್ತಿತ್ತರ ನಾಯಕರು (ANI)
By ANI

Published : April 27, 2026 at 1:01 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಆಮ್​ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದ ರಾಘವ್​ ಛಡ್ಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಪ್​ನ ಇತರೆ ಆರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಪಿ ರಾಧಕೃಷ್ಣನ್​ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಬಲ 113ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ಎಎಪಿಯ ಎರಡನೇ ಮೂರರಷ್ಟು ಸಂಸದರು ಪಕ್ಷ ತೊರೆದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಸತ್​ ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್​ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಲ 3ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಸಂಸದರನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಸದೀಯ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್​ ರಿಜಿಜು, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ 7 ಆಪ್ ಸಂಸದರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ, ಸಂದೀಪ್ ಪಾಠಕ್, ಅಶೋಕ್ ಮಿತ್ತಲ್, ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್, ರಾಜಿಂದರ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹ್ನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಪ್ರಿಲ್​ 24ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಘವ್​ ಛಡ್ಡಾ, ಸಂದೀಪ್​ ಪಾಠಕ್​ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್​ ಮಿತ್ತಲ್​ ಎಎಪಿ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಹರ್ಭಜನ್​ ಸಿಂಗ್​, ರಾಜಿಂದರ್​ ಗುಪ್ತಾ ವಿಕ್ರಂಜಿತ್​ ಸಿಂಗ್​ ಸಾಹ್ನಿ​ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್​ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದರು.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಏಳು ಸಂಸದರನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಎಎಪಿ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್​ ಸಿಂಗ್​ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚೇರ್ಮನ್​ ಸಿಪಿ ರಾಧಕೃಷ್ಣನ್​ ಅವರಿಗೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಸಂವಿಧಾನದ ಹತ್ತನೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 4 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸೇರ್ಪಡೆ"ಯನ್ನು ಅರ್ಜಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 2(1)(ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ಸಿಂಗ್​, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹತ್ತನೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವು ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರೆ ಸಂಸದರ ಅನರ್ಹತೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಲೀನವು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಏಳು ಎಎಪಿ ಸಂಸದರು ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವ ಷರತ್ತನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ.

1958ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಹತ್ತನೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 52ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸದಸ್ಯರು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಪವಾದವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಎಎಪಿ ನಾಯಕರು ದ್ರೋಹ ಎಂದಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ 7 ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಭದ್ರತೆ: ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹಿಂತೆಗೆತ

ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಸೇರಿ 7 ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಆಮ್‌ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ: ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ

