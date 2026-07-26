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ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯವು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ವಜ್ರದಂತೆ: ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್

ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್‌ನ 27ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾನುವಾರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

DEFENCE MINISTER RAJNATH SINGH
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 26, 2026 at 1:53 PM IST

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ದ್ರಾಸ್(ಲಡಾಖ್): ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್‌ನ 27ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾನುವಾರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯವು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ವಜ್ರದಂತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನರ್ಥವು, ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಜಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಅದಮ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನದಂತೆ ಎಂದರು ಹೇಳಿದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ರಾಜನಾಥ್, "27 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ನಮ್ಮ ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಆ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಪರ್ವತಗಳ ಎತ್ತರವನ್ನು ಏರಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಮಾನವ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ (POK) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ಇದು ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಆ ದೇಶ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತವು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್​ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದರೆ ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಿಒಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಯ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಮಾರ್ಗಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು "ದುಸ್ಸಾಹಸ"ವು "ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೀರಿದ" ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್​ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಕಡೆಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದುಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಲಡಾಖ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿ ಕೆ ಸಕ್ಸೇನಾ, ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಸೇಠ್​ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್-ಇನ್-ಚೀಫ್, ಉತ್ತರ ಕಮಾಂಡ್, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

1999ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪಡೆಗಳ ನಿರಂತರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಗಿಲ್‌ನ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದ ವಿಜಯವಾಗಿದೆ. ನೆರೆಯ ದೇಶದ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಭಾರತದ ಸೀಮಿತ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್ ಜುಲೈ 26 ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್‌ನಲ್ಲಿ ಯೋಧರ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ.

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KARGIL VIJAY DIWAS
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ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್‌
DEFENCE MINISTER RAJNATH SINGH

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