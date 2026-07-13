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ಆರು ಜನರ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ, ಪೋಕ್ಸೊ ಕೇಸ್​ ಆರೋಪಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ

ಆರು ಜನರನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯೋರ್ವ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

Murder Case accused dies
ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ರಾಜಕುಮಾರ್​ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 7:56 PM IST

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ಪೆಂಜರ್ಲ(ತೆಲಂಗಾಣ): ಇತ್ತೀಚಿಗೆ(ಜುಲೈ10) ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಬಾದ್​ ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಪೆಂಜರ್ಲ​ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮೃತದೇಹದ ಬಳಿ ವಿಷದ ಬಾಟಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೃತನನ್ನು ಪರ್ವಾತಿ ರಾಜಕುಮಾರ್​ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮೃತದೇಹ ಕಂಡು ಪೊಲೀಸ್​ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕರೆ ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈತ ಆರು ಜನರ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ರಾಜಕಮಾರ್​ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಭೀಕರ ಕೊಲೆಗಳ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈತನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು 14 ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

ಆರು ಜನರ ಕೊಲೆ ಬಳಿಕ ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದ ರಾಜಕುಮಾರ್​ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್​ ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್​ - ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು, ಧಾಬಾಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಡ್ಜ್​ ಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್​ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಜುಲೈ 10 (ಶುಕ್ರವಾರ) ರಾತ್ರಿ 11:05ಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ರಾಜಕುಮಾರ್​ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಾಲಕಿಯ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ದೈವಲಗುಡಾ ಬಳಿ ತನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದ ಈತ, ಬಾಲಕಿಯ ಕತ್ತು ಕೊಯ್ದು ಕೊಂದುಹಾಕಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ನಂತರ ಆರು ಜನರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಫೋನ್​ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಸರಿತಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ. ಸರಿತಾ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ಗಿಂತ ಆರು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಎರಡು ವರ್ಷ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ. ನಂತರ, ಆತ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟದ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸಾಲದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗದೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನ ತಂದೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಲ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಜಮೀನು ಮಾರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರೆದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕಿ, ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 6 ಮಂದಿಯ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ; ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್​ ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಕೃತ್ಯ!

TAGGED:

MURDER CASE
POCSO CASE
ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಸಾವು
MURDER CASE ACCUSED DIES

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