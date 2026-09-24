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ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸ್ಪರ್ಧೆ; 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 56 ಪಾನಿಪೂರಿ ತಿಂದ ಮಹಿಳೆ, 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 1.7ಕೆಜಿ ಲಡ್ಡು ತಿಂದ ತಾತ!

ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಡಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Rajkot woman eat 56 panipuris in 3 minutes 70 year old man eat 17 laddoos weighing 100 grams each
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty image)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2026 at 1:53 PM IST

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ರಾಜ್​ಕೋಟ್​ (ಗುಜರಾತ್​): ಇಲ್ಲಿನ ರೇಸ್​ ಕೋರ್ಸ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ ಧಾಮ ಗಣೇಶ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 2008 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಘಟಕ ಮುಕ್ತ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾನಿ - ಪುರಿ ಮತ್ತು ಲಡ್ಡು ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾನಿಪೂರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲವು ಕಂಡರೆ, ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಲಡ್ಡು ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೆಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 50 ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಐದು ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮೂರು ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಗೆಲ್ಲುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ತಿನ್ನಲು ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಡ್ಡು 100 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿದ್ದು, ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪಾನಿಪೂರಿ ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾನಿ ಪೂರಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರಿಗೆಂದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರುಚಿಕರವಾದ, ಖಾರ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಪಾನಿಪುರಿಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದಾದರು. ನೇಹಾಬೆನ್​ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 56 ಪಾನಿಪುರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಸರ್ಪದಲ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ, ಕೇವಲ 50 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿರುವ 70 ವರ್ಷದ ಗೋವಿಂದಭಾಯಿ ಲುನಗಾರಿಯಾ ಎಂಬ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಲಡ್ಡು ತಿನ್ನುವ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಅವರು 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರು.

100ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ತುಪ್ಪ ಮಿಶ್ರಿತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಡ್ಡು ತಿನ್ನಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಭಾಯಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 1.7 ಕೆಜಿ ತೂಕದ 17 ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಿಂದು, ಯುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಯಿ - ಮಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ: ಲಡ್ಡು ತಿನ್ನುವ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 44 ವರ್ಷದ ಸಾವಿತ್ರಿಬೆನ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅವರ 23 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಕೋಮಲ್‌ಬೆನ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ 11 ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರು. ಸಾವಿತ್ರಿಬೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅವರು ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 17 ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು ಇದು ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಲಡ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪವಾಡ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಕಾಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನಂತೆಯೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸವನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಂಘಟಕ ಹಾಗೂ ನಗರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಮಾಧವ್ ದವೆ ಮಾತನಾಡಿ, 2008ರಿಂದಲೂ ಈ ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜನರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಡಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಲಡ್ಡು ಮತ್ತು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಜನರ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಎಂದರು.

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FOOD EATING CONTEST IN RAJKOT
RAJKOT WOMAN EAT 56 PANIPURIS
ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ
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