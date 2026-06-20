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ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿರಿಸಿ 2.60 ಕೋಟಿ ದೋಚಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು

ರಾಜ್‌ಕೋಟ್​​ನ ಶಾಪರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು 2.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ.

rajkot-miscreants-held-hostage-and-committed-a-robbery-worth-2-not-60-crore-in-shapar-village
ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಣವನ್ನು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 3:37 PM IST

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ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ (ಗುಜರಾತ್​​): ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಪರ್ ವೆರಾವಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 12:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿದ 5 ರಿಂದ 7 ಜನರು ಜೈವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಸುಮಾರು ₹2 ಕೋಟಿ 47 ಲಕ್ಷ ನಗದು, 7 ತೊಲ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ.

rajkot-miscreants-held-hostage-and-committed-a-robbery-worth-2-not-60-crore-in-shapar-village
ಹಣ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ವೃದ್ಧರ ಮನೆ (ETV Bharat)

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಗೊಂಡಲ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ, ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಎಸ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ತಂಡವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಹತ್ತಿರದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಪರ್​​ನಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದರೋಡೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿದರು? ಅವರು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಂಚು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆಯೇ?. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಚು ಆಂತರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆಯೇ?. ₹26 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಈ ದರೋಡೆಯು ಶಾಪರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸ್ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

rajkot-miscreants-held-hostage-and-committed-a-robbery-worth-2-not-60-crore-in-shapar-village
ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮನೆ (ETV Bharat)

ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ : ಸಂತ್ರಸ್ತ ಜೈವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜಡೇಜಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿತ್ತೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಏಳು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

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TAGGED:

FORENSIC SCIENCE
TECHNICAL PROOF
ದರೋಡೆ
GUJARAT
ROBBERY

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