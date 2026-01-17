ETV Bharat / bharat

ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನಿಗೆ ಕೇವಲ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ

ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೋಕ್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

Rajkot Minor Girl Rapist gets Death Penalty in just 40 days
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕರೆತರುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 17, 2026 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ (ಗುಜರಾತ್​) : ಅಟ್ಕೋಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷದ ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಕ್ರೂರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ ಪೋಕ್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯಾದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಕೇವಲ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಬಲವಾದ ವಾದಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿವೆ. ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಾಪ್ಪುರ (ನವಗಮ್) ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ದೂರುದಾರರ 6 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ತನ್ನ ಮಾವನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇತರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಕೋಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 65(2) ಮತ್ತು ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಘಟನೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ತನಿಖೆಯನ್ನು ರೇಂಜ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಗುರ್ಜರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಧೋರಾಜಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಎಸ್‌ಪಿ) ಸಿಮ್ರಾನ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಆಕೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ ಆರೋಪಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ವಿವರಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೊಲೀಸರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮಾರು 200 ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅಲಿರಾಜ್‌ಪುರದ ನಿವಾಸಿ ರಾಮಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಾಮಸಿಂಗ್ ತೇರ್ಸಿಂಗ್ ದುಡ್ವಾ (32) ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆತ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ.

ಆರೋಪಿಯ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಆತನ ಗುರುತಿನ ಪರೇಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಂಕಿತನಿಗೆ ಆಟಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೇವಲ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯ ಕೂದಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವರದಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಂದೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಪತ್ರವನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ದೈನಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತ್ತು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಎಸ್. ಕೆ. ವೋರಾ ಮತ್ತು ಎಪಿಪಿ ಪಿ. ಕೆ. ಪಟೇಲ್ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ವಾದಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಿಎಸ್ಐ ಪಿ. ಎನ್. ಭಾರ್ವಾಡ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೂರನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ (ಪೋಕ್ಸೊ ನ್ಯಾಯಾಲಯ) ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ವಿ. ಎ. ರಾಣಾ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆರೋಪಿ ರಾಮಸಿಂಗ್ ದುಡ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದರು.

ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 29 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು.

'ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ತೀರ್ಪು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಯೋಜಕ ಎಸ್. ಕೆ. ವೋರಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 'ಮರಣಪೂರ್ವ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣನಾರ್ಹ': ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​

TAGGED:

RAJKOT MINOR GIRL RAPIST
POCSO COURT
ಅತ್ಯಾಚಾರ
GUJARAT
DEATH PENALTY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.