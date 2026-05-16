ಕೇರಳ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಯುಡಿಎಫ್ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ: ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೇ 18 ರಂದು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಗರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : May 16, 2026 at 1:03 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ(ಕೇರಳ): ಮೇ 18 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿ ಡಿ ಸತೀಶನ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇರಳ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿತ ಸಿಎಂ ಸತೀಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ/ಎನ್ಡಿಎ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 3 ಸ್ಥಾನ: ಎಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೇಮಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕಜಕೂಟಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿ ಮುರಳೀಧರನ್ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚತ್ತನ್ನೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿ.ಬಿ. ಗೋಪಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
11 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಘೋಷಿಸಿದ ಯುಡಿಎಫ್: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ 11 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್, ಪ್ರಭಾವಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಚೆನ್ನಿತ್ತಲ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.
ಮೂವರೂ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾರನ್ನು ಸಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸತೀಶನ್ ಮತ್ತವರ ಹೊಸ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಉನ್ನತ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಮುಲ್ಲಪ್ಪಳ್ಳಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್, ವಿ.ಎಂ. ಸುಧೀರನ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಮುರಳೀಧರನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬೆಂಬಲವು ಸತೀಶನ್ ಅವರ ಸಿಎಂ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೃಢಪಡಿಸಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಮೇ 4 ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾದ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಐಸಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರಾದ ಮುಕುಲ್ ವಾಸ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಮಾಕೆನ್ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್, ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾದ ಕೆ ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಸತೀಶನ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಿತ್ತಲ ಅವರನ್ನು ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಸಂವಹನವನ್ನು ಕೂಡಾ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ, ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ವಿಎಂ ಸುಧೀರನ್, ಕೆ ಸುಧಾಕರನ್, ಎಂಎಂ ಹಸನ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಮುರಳೀಧರನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿರುವಂಚೂರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಿಸಿ ವಿಷ್ಣುನಾಥ್, ಶಫಿ ಪರಂಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಎಪಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿತ್ತು.
