ETV Bharat / bharat

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವರಿಸಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಯುವತಿ; ಮೀರಾಬಾಯಿಯಂತೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣ!

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ವಿವಾಹ ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕವಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ, ನಿಜವಾದ ದೈವಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ವರಿಸಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಯುವತಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 2, 2026 at 5:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಜೈಪುರ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ರಾಜವೈಭೋಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತನಿಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮೀರಾಬಾಯಿಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಅಂಥದ್ದೇ ಘಟನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪುಟ್ಟಗ್ರಾಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮನ್ನಾ ಕನ್ವರ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಯುವತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ವರಿಸಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಜೈಪುರ ಸಮೀಪದ ಜೊಬ್ನೆರ್​ ಎಂಬಲ್ಲಿನ 21 ವರ್ಷದ ತಮನ್ನಾ, ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ತಮನ್ನಾ ಅವರ ತಾಯಿ, "ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ದೈವಿಕ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಮಗಳ ಮದುವೆ ನೋಡುವ ಕನಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಮನ್ನಾಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಕೆಯ ಮದುವೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಒಂದು ದಿನ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವೇಳೆ ಆಕೆಯನ್ನು ವಧುವಾಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆಕೆಯ ವರವಾಗುತ್ತಾನೆ ಎನಿಸಿತು. ಅಂದೇ ಮಗಳ ಮದುವೆಯ ಕನಸು ಚಿಗುರೊಡೆಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಮದುವೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಮನ್ನಾ ಅವರ ತಂದೆ ಮದುವೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಲೇಪಿತ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹ ವರನ ರೂಪದಲ್ಲಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವಂತ ಸಾಕಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚೈತ್ರ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಾದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ವಿವಾಹ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಲ್ದಿ ಮತ್ತು ಮೆಹಂದಿಯಿಂದ ಸಂಗೀತ್, ಫೆರಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಿದಾಯಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮದುವೆಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೀಲಾ ಚಾವಲ್ ಆಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಿವಾಹದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಘರ್ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಶವರಾಯಜೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.