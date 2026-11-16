ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಸ್ಫೋಟ ಕೇಸ್: ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರು ಸೆರೆ; ಪಾಕ್ನಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ
ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯುವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ನಿಂದ 2.23 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ.
Published : November 16, 2026 at 9:28 AM IST
ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರ/ಗುರುದಾಸ್ಪುರ: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರದ ಅನೂಪ್ಗಢ-ಸೂರತ್ಗಢ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 50 ಜಿಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ನಡೆದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ಗುರುದಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನಿಗ್ರಹ ದಳ, ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು, ಪಂಜಾಬ್ ಪೊಲೀಸರ ಕೌಂಟರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಗುರುದಾಸ್ಪುರ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಕ್ದೀಪ್ ಕೌರ್ (21) ಮತ್ತು ದವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ (23) ಎಂಬಿಬ್ಬರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಕ್ದೀಪ್ ಕೌರ್ ಎಂಬಾಕೆ ದೋಸ್ತ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ದವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌರೆವಾಲಾ ಗ್ರಾಮದವ. ಇಬ್ಬರೂ ಗುರುದಾಸ್ಪುರದ ಕಲಾನೌರ್ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದವರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 'ಶಾ' ಎಂಬಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಮಹಕ್ದೀಪ್ ಕೌರ್ಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದ. ಆತ ಈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಸಾಧಿಸಿ, ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 2.23 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದಲೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಳು" ಎಂದು ಮಹಕ್ದೀಪ್ ಕೌರ್ಳ ತಾಯಿ ಸರಬ್ಜಿತ್ ಕೌರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. "ಆಕೆ ತನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಳು. ಕುಟುಂಬದವರ ಮಾತು ಕೇಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಳು" ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆರೋಪಿ ದವಿಂದರ್ ಎಂಬಾತನ ತಾಯಿ ಬಲ್ಜಿತ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಸುಖವಿಂದರ್ ಕೌರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ದವಿಂದರ್ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಮಹಕ್ದೀಪ್ ಎಂಬಾಕೆಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆತ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದನು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಜಿಪಿ (ಎಟಿಎಸ್) ದಿನೇಶ್ ಎಂ.ಎನ್.ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ತಾಂತ್ರಿಕ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಮಹಕ್ದೀಪ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿತ್ತು. 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ಕರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ (ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಪದಾರ್ಥಗಳ) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದ. ನಂತರ ಕರಣ್ವೀರ್ ಜೈಲಿನಿಂದಲೇ ಮಹಕ್ದೀಪ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ 'ಲವ್ಲಿ' ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ 'ಲವ್ಲಿ' ಎಂಬಾತನ ಮೂಲಕ ಜೈಲಿಗೆ ಹಣ ತಲುಪಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 'ಲವ್ಲಿ' ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ 'ಶಾ'ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಂತರ ಮಹಕ್ದೀಪ್ ಮತ್ತು ಶಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಈ ನಂಟನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಫೋಟ ನಡೆಸುವಂತೆ ಶಾ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಯುವತಿ, ತನ್ನ ಸಹಚರ ದವಿಂದರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಸಂಚನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಒಟ್ಟು 2.23 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲೂ, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಲದ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ತಲುಪಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿವೆ.
ರೈಲು ಹಳಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ: ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಆರೋಪಿಗಳು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲೆರಡು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರಂದು ಮಹಕ್ದೀಪ್ ಮತ್ತು ದವಿಂದರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಮ್ಸಿಂಗ್ಪುರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ಅಥವಾ 13ರಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಮರ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 3ರ ರಾತ್ರಿ, 50 ಜಿಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾತ್ರಿ 9.45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವಿವಿಧ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಎಡಿಜಿಪಿ ದಿನೇಶ್ ಎಂ.ಎನ್. ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 5,00,000 ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ತನಿಖೆಯು ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ದತ್ತಾಂಶ, ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾದ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಶಂಕಿತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
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