ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ: 38 ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
Published : January 12, 2026 at 1:58 PM IST
ಜಲೋರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): 2018 ಮತ್ತು 2021ರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ 38 ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪೊಲೀಸರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪಡೆ (SOG) ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಹೊಸ ವಂಚನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2018ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ 26 ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು 2021 ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ 12 ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳು ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪಡೆಯ ಎಡಿಜಿ ವಿಶಾಲ ಬನ್ಸಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಹಲವು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳ ಸಹಿಗಳು ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕಲಿ ಇವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಂಚನೆ ಕುರಿತು SOGಗೆ 2024 ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೂರು ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಮಂಡಳಿಯು ಜಲೋರ್ ಎಸ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ನಂತರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸಹಿಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 38 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಿಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಿತಿ ವರದಿಯನ್ನು SOG ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2018 ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಜೈಸಾರಾಮ್, ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಅರ್ಜುನ್ ಕುಮಾರ್, ಘೇವರ್ ಚಂದ್, ಯಶವಂತ್ ಸಿಂಗ್, ಬದ್ರಾಮ್, ಗೋಪಿಲಾಲ್, ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ನರಪತ್ ಸಿಂಗ್, ನಪರಮ್, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಚತಾರಾರಾಮ್, ಭನಾರಾಮ್, ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸುಶೀಲಾ ಕುಮಾರಿ, ಶಾಂತಿಲಾಲ್, ದೇವಿ ಸಿಂಗ್, ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಡುಂಗಾರಾರಾಮ್, ರೇವಂತಿರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಖುಶಿರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ 26ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2021 ರ ನೇಮಕಾತಿ ಬ್ಯಾಚ್ನಿಂದ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಧನ್ವಂತಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಲಲಿತಾ, ನಿರ್ಮಲಾ, ಸಪ್ನಾ ಶರ್ಮಾ, ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೋಹನ್ ಲಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
2023 ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಜಲೋರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಯಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಎಡಿಜಿ ಬನ್ಸಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
