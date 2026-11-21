ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ; ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
Published : November 21, 2026 at 11:12 AM IST
ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2,990 ಮತ್ತು 143 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವ 6,050 ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಬಿಜೆಪಿ 1,795 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ 239 ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 83 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕತಾಂತ್ರಿಕ ಪಕ್ಷವು 438 ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು, ಭಾರತ್ ಆದಿವಾಸಿ ಪಕ್ಷವು 215, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) 50, ಬಿಎಸ್ಪಿ 44, ಎಎಪಿ 2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 516 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷೇತರರು 5 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು, ಆರ್ಎಲ್ಪಿ 4, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) 3 ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಪಿ 1 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಜನ್ಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಭರತ್ಪುರದಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು 31 ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 21 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕತಾಂತ್ರಿಕ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿವೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಗನೇರ್ನಲ್ಲಿ, ಆರ್ಎಲ್ಪಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ರಾಜ್ಯವರ್ಧನ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜೋತ್ವಾರಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಬೈರ್ವಾ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಚಿವ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಖಿನ್ವ್ಸರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವು ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಜಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಖಾರಾ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯುಂಟಾಗಿದ್ದು, ಸಿಕಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀಮಧೋಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ತಾವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಥೋಡ್ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಚುರುವಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರೆ, ಮಾಜಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಭುಲಾಲ್ ಸೈನಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಬೂಂದಿಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಶಂಕರ್ ಲಾಲ್ ದೇಚಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಕೂಡ ಡಂಗರ್ಪುರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, 37 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ 1,275 ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ 4,069 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು; ಹಾಗೆಯೇ 419 ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 7,543 ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ 25,108 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟು 41 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ್ಯಂತ, 457 ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 1,403 ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು 8,245 ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ್ಗಳನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಮತ್ತು ಉಪ ಪ್ರಧಾನ್ಗಳನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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