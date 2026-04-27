ಇದು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್: ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ, ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್; ಯುವಕನ ಅನ್ವೇಷಣೆ 50 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೋವೇಟರ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸುಮಾರು 50 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಒದಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೊರೆಯನ್ನೂ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.
Published : April 27, 2026 at 4:48 PM IST
ಬಾರ್ಮರ್(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಇದು ಬೇಸಿಗೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಅಥವಾ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದೇಶದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಒಣ ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಎಂಬುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲೇ ಬೇಕೆಂದು ಛಲದಿಂದ ಹೊರಟ ಯುವಕನೇ ಡುಂಗಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೋಧಾ. ಈತ ಬಾರ್ಮರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಖಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ.
ಯುವ ನಾವೀನ್ಯಕಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿದ 'ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್' ಇದೀಗ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಮನೆ, ತೋಟ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇದೇ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಐಡಿಯಾ ಹೊಳೆದ ಬಗೆ: ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು 2006ರ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರವಾಹ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕುಟುಂಬದವರು ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಂಡ್ಮಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರುಭೂಮಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುವುದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಏಕೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಂಗ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಸೀಮಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನದಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ, ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಶ್ರಮಪಡಬೇಕಾಯಿತು.
"ಸುಮಾರು 50,000 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಅನುಕೂಲಕರ ಗಾಳಿ ಓಡಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ 10ರಿಂದ 20 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 10 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 300 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಟರ್ಬೈನ್ ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂಬುದು ಡುಂಗರ್ ಸಿಂಗ್ ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿ.
ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಉಪಕರಣವನ್ನು ಕೇವಲ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಯಾವುದೇ ಕಚೇರಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಟರ್ಬೈನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಮೂಲಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಾಳೆಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಿತನ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವೇ ಇವರ ಕಚೇರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಿಶೇಷ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಸನ್ವಿಂಡ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು.
"ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಈ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಶಾಲೆ, ಸೇನಾ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ.
ಸನ್ವಿಂಡ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ 2024ರ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಗುಜರಾತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ 50 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಡುಂಗಾರ್ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು. ಇವರ ಕಂಪನಿ ಇದೀಗ ಹೆದ್ದಾರಿ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ಟರ್ಬೈನ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಯುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಡುಂಗಾರ್ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಸರಳ.
ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಿ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡುವ ಬದಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ- ಡುಂಗಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೋಧಾ
ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಭಾರತದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
