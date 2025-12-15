ETV Bharat / bharat

ಅಂತರ್​ರಾಜ್ಯ ಹುಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ: ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿವೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹುಲಿಗಳು

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪೆಂಚ್ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಮಗಢ ವಿಶ್ಧಾರಿ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

Rajasthan Gears Up For First Inter-state Tiger Translocation
ಅಂತರ್​ರಾಜ್ಯ ಹುಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 15, 2025 at 3:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೋಟಾ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಂತರ್‌ರಾಜ್ಯ ಹುಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪೆಂಚ್ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬುಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಗಢ ವಿಶ್ಧಾರಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹುಲಿಯನ್ನು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್‌ಟಿಸಿಎ), ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಐದು ಹುಲಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾದ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಕುಂದ್ರ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಗ್ನರಾಮ್ ಜಾಟ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ವನ್ಯಜೀವಿ ಇಲಾಖೆಯ ಡಾ.ತೇಜೇಂದ್ರ ರಿಯಾದ್ ಅವರ ತಂಡ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪೆಂಚ್ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹುಲಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿತು. ಹುಲಿಯನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬುಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಗಢ ವಿಶ್ಧಾರಿ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಪೆಂಚ್ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯ ಶಂಕಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಪಿಎನ್ 224 ಮತ್ತು ಪಿಎನ್ 230 ಎಂಬ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೇಡಿಯೋ ಕಾಲರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಎನ್ 224 ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹುಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಕಾಲರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ರೇಡಿಯೋ ಕಾಲರ್ ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಗ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎರಡನೇ ಅಂತರ್‌ರಾಜ್ಯ ಹುಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2ನೇ ಹುಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಪೆಂಚ್‌ನಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಮಗಢ ವಿಶ್ಧಾರಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕನ್ಹಾ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಒಡಿಶಾದ ಸತ್ಕೋಸಿಯಾ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹುಲಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

RAJASTHAN
PENCH TIGER RESERVE
ಹುಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ
INTER STATE TIGER TRANSLOCATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.