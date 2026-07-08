1 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದೇ ವರದಕ್ಷಿಣೆ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕುಟುಂಬ
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ- ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬ - ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗಿನ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರೂಪದ ಹೋರಾಟ.
Published : July 8, 2026 at 5:44 PM IST
ಸಿಕಾರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ, ಅದರಿಂದಾಗುವ ಸಾವಿನ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಿಡುಗನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ.
ಸಿಕಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ನಿ ಮಂಡಾ ಪ್ರದೇಶದ ಬುರಾನಿಯಾ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಈ ನಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಪರೂಪದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರ್ಜುನ್ರಾಮ್ ಬುರಾನಿಯಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸುಭಾಷ್ ಬುರಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂದಾ ಪ್ರದೇಶದ ಪಂಚಿಲಾಲ್ ರಬಿಯಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸರೋಜ್ ಅವರ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ- ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಲ: ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಡು - ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪುತ್ರಿ ಪಿಂಕಿ ಬುರಾನಿಯಾ ಅವರ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
"ಇದೇನು ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೋದುರಾಮ್ ಬುರಾನಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಡಾ. ಸುಮನ್ ಬುರಾನಿಯಾ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ವರನ ಸೋದರ ಡಾ. ಯುಧ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬುರಾನಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾರದ್ದೇ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬವು ಶಪಥ ಮಾಡಿತು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲು ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದು ವಿವಾಹವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು" ಎಂದು ಡಾ. ಯುಧ್ವೀರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುವುದೇ ವರದಕ್ಷಿಣೆ: ಬುರಾನಿಯಾ ಕುಟುಂಬವು ಕೃಷಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ ಡಾ. ಸುಮನ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬುರಾನಿಯಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ(ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ) ನಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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