ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ಬಳಸಿ 22 ಬಾರಿ 'ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ' ಮಹಾಗ್ರಂಥ ಬರೆದ ಮಹಿಳಾ ಮಹರ್ಷಿ
ಉದಯಪುರದ ರೇಣು ಟಂಡನ್ ಎಂಬುವರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ಬಳಸಿಕೊಂಡು 22ನೇ ಸಲ ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ ಗ್ರಂಥ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 2, 2026 at 5:45 PM IST
ಉದಯಪುರ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ-ಭಾವದಿಂದ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹನುಮನ ಭಕ್ತರು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದು, ರಾಮ ನಾಮ ಬರೆಯುವುದೆಲ್ಲವೂ ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ, ಉದಯಪುರದ ರೇಣು ಟಂಡನ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೇ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ರಾಮಚರಿತಮಾನಸವನ್ನು 22 ಬಾರಿ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಪಠಿಸುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ ನೂರಾರು ಪುಟಗಳ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ. 22ನೇ ಬಾರಿ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರೇಣು ಟಂಡನ್ 54 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬರೆದಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 981 ಪುಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಸ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೇಣು ಟಂಡನ್.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೇಣು ಟಂಡನ್, "ನಾನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 981 ಪುಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಚರಿತಮಾನಸವನ್ನು ಕೇವಲ 54 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಮೂರಲ್ಲ, 22 ಬಾರಿ ರಾಮಚರಿತಮಾನಸವನ್ನು ಬರೆದಿರುವೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೈಬರಹದಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಬರೆಯಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಸದಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಾಯಿ ಬದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧ, ಕೇಸರಿ, ತುಳಸಿ ಎಲೆಯ ಸಾರ, ಗಂಗಾಜಲ, ಸಿಂಧೂರ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪುಡಿಯಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶಾಯಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಮಚರಿತಮಾನಸದೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಹಾಗೂ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷವೂ ಕೇವಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ" ಎಂದರು.
"ಪೆನ್ನುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕುಂಚಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಾಗದ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿರುವೆ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಕಲೆಯ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗಮ. ನಾನು ಸುಂದರಕಾಂಡವನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಐದು ಬಾರಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಷ್ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ, ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಜಿ ಮತ್ತು ದಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಸೂತಿ ಕಲೆ ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೆಣೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರೇಣು ಟಂಡನ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಎರಡೂ ಕೈಯಿಂದ ಬರವಣಿಗೆ: "ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಇಂತಹದ್ದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ತಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ದೈಹಿಕ ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ನಿರಂತರ ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬಲಗೈ ತೀವ್ರ ನೋವು ಉಂಟಾಯಿತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಬರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಬರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ರೂಢಿ ಆಯಿತು. ಇಂದು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬರೆಯಬಲ್ಲೆ. ಇದು ನನ್ನ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಕುಗ್ಗದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೇಣು ಟಂಡನ್.
