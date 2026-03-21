ಕರುಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡದೇ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಸು; ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ
ಆರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಹಸು ಕರುವೊಂದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಅದು ಗರ್ಭ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
Published : March 21, 2026 at 1:05 PM IST
ರಾಜ್ ಸಮಂದ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸುಗಳು ಕರುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಹಾಲು ಕೊಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಸು ಮಾತ್ರ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗರ್ಭಧರಿಸದೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜ್ ಸಮಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟರೊಟ್ ಗ್ರಾಮದ ನಾಥು ಸಿಂಗ್ ರಾಜಪುತ್ ಅವರ ಗಿರ್ ತಳಿಯ ಹಸು ಈ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಹಸು ಕರುವೊಂದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅದು ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹಸು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 8 ಕರುಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಕರುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಹಸು ದಿನಕ್ಕೆ 7 ಲೀಟರ್ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಇಂದಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
16ವರ್ಷದ ಈ ಹಸು ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಮೇವು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಗರ್ಭ ಕಟ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಸುವೊಂದು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗಬ್ಬವಾಗದೇ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಶುತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಘಟನೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಚ್ಚರಿಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದಾಖಲಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಕೊರತೆಯು ಹಕ್ಕಿನ ನಿಖರತೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಶುವೈದ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರು ಹಾಕದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಜ್ ಸಮುಂದ್ನ ಪಶು ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವ ಡಾ ಸತೀಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಇದು ಹಸುವಿನ ಗರ್ಭದಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಅದು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವರು ಕರುಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡದೇ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ಹಸುವಿನ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೊನ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
