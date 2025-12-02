ETV Bharat / bharat

ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಪಾಕ್‌ಗೆ ಭಾರತದ ಸೇನೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ, ಐಎಸ್‌ಐ ಏಜೆಂಟ್ ಸೆರೆ

ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Rajasthan CID Arrests ISI Agent For Sharing Sensitive Military Data With Pakistan
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 2, 2025 at 11:27 AM IST

2 Min Read
ಜೈಪುರ(ರಾಜಸ್ಥಾನ​): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಎಸ್‌ಐಗೆ ಭಾರತದ ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಿಐಡಿ ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗ ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಫಿರೋಜ್‌ಪುರದ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಾದಲ್ (34) ಎಂಬಾತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಐಎಸ್​ಐಗಾಗಿ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈತ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಐಡಿ ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗದ ಜೈಪುರ ಘಟಕವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗುಪ್ತಚರ ಜಾಲಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾದಲ್​ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರದ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾದಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಮಾಡಿ ಐಎಸ್‌ಐ ನಿರ್ವಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ವಾಹನಗಳು, ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು, ಗಡಿ ಭೂಪ್ರದೇಶ, ಸೇತುವೆಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಫಿರೋಜ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಂಬಾ ಹಾಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಈತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಐಎಸ್‌ಐ ನಿರ್ವಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂದು ಸಿಐಡಿ ಗುಪ್ತಚರ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ (ಐಜಿಪಿ) ಪ್ರಫುಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರದ ಸಾಧುವಾಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಈತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈತನ ಫೋನ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಹಲವಾರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್‌ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಿಂದ ಐಎಸ್‌ಐ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಆತ ವಿದೇಶಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆತ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಚಲನವಲನಗಳು, ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಗಡಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ಐಜಿಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರದ ಜಂಟಿ ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಂತರ ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆಗಳಿಂದ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ.

RAJASTHAN
INDIA MILITARY DATA
PAKISTAN
ಐಎಸ್​ಐ ಸಹಚರನ ಬಂಧನ
RAJASTHAN CID ARRESTS ISI AGENT

