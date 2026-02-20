ETV Bharat / bharat

40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್​​ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಡೆಸರ್ಟ್ ರೋಸ್: ​ಬಿಸಿಲ ನಾಡಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಉದ್ಯಾನ!

500 ರೂಪಾಯಿಯ ಗಿಡದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್, ಇಂದು ಭರತಪುರದ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್​ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಸಿಂಡರ್ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 55 ತಳಿಗಳನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Bharatpur Man Curates 55 Rare Desert Rose Varieties,
​ಬಿಸಿಲ ನಾಡಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಉದ್ಯಾನ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 20, 2026 at 7:25 PM IST

3 Min Read
ಭರತಪುರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗುವ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ಆದರೆ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭರತಪುರದ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣ, ಏಡೆನಿಯಂ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ರೋಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ಸಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 55 ವಿಭಿನ್ನ ತಳಿಗಳ ತೋಟವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.

ಜೈನ್​ ಪಯಣ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ?: ಜೈನ್ ಅವರ ಪಯಣವು 2013 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಒಂದು ಏಡೆನಿಯಂ ಗಿಡದಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆಗ ಅವರು ಇದು ಜೀವನಪರ್ಯಂತದ ಹವ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮೊದಲ ಗಿಡ ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭದ ನೆನಪನ್ನು ಸದಾ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ರತಪುರದ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್​ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಸಿಂಡರ್ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ 55 ತಳಿಗಳ ಪೋಷಣೆ (ETV Bharat)

ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೂಲದ ಏಡೆನಿಯಂ ಸಸ್ಯವು ತನ್ನ ಉಬ್ಬಿದ ಕಾಂಡ (ಕಾಡೆಕ್ಸ್) ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯ ಸಂವರ್ಧಕರು ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೈನ್ ಅವರು ಈ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಠಿಣ ಅಲಂಕಾರಿಕ ತಳಿಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಏಡೆನಿಯಂನ ಸೌಂದರ್ಯವು ಹೂಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕಾರದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉಬ್ಬಿದ ಕಾಡೆಕ್ಸ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೋನ್ಸಾಯ್‌ನಂತಹ ರೂಪ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅವರು.

ಏಡೆನಿಯಂ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ ನಿತ್ರಾಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಡೆಕ್ಸ್ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜೈನ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ರತಪುರದ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್​ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಸಿಂಡರ್ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ 55 ತಳಿಗಳ ಪೋಷಣೆ (ETV Bharat)

ಮಾರ್ಚ್​ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್​ ವರೆಗೂ ಹೂ ಬಿಡುವ ಏಡೆನಿಯಂ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಟ್ರಿಮ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ ಅದರ ಆಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂದರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಬಿಸಿಲ ನಾಡಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಉದ್ಯಾನ! (ETV Bharat)

ಜೈನ್ ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆರಂಭದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಗಿಡಗಳು ಬೇರು ಕೊಳೆತು ಕಮರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಹತಾಶರಾಗದೇ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಚೂರುಗಳಾದ ಸಿಂಡರ್ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೊಳೆಯುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರು.

​ಬಿಸಿಲ ನಾಡಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಉದ್ಯಾನ (ETV Bharat)

ಏನಿದು ಸಿಂಡರ್​ ಆಧರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಸಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇಳಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳ ಸುತ್ತ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಏಡೆನಿಯಂಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಕೂಡಾ. ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಎಂದು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್.

ಸಿಂಡರ್ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಬೇರು ಕೊಳೆತು ಸಾಯುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತಿತು. ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಜೈನ್​ ಅವರ ವಿವರಣೆ ಆಗಿದೆ.

40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್​​ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಡೆಸರ್ಟ್ ರೋಸ್ (ETV Bharat)

ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಡೆನಿಯಂ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬೇಕು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇತರ ಹೂಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅನನುಕೂಲವಾದ 40 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜೈನ್ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತು.

ಜೈನ್ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂನಿಂದ ಹೊಸ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವು ಏಡೆನಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

​ಬಿಸಿಲ ನಾಡಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಉದ್ಯಾನ! (ETV Bharat)

ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅವರ ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಡೆಸರ್ಟ್ ರೋಸ್‌ಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ಷವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ನಿಯಂತ್ರಿತ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮರಳುಗಾಡಿನ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನದ ಆಳವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಸುಂದರ ಡೆಸರ್ಟ್​ ರೋಸ್​ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.

ರತಪುರದ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್​ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಸಿಂಡರ್ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ 55 ತಳಿಗಳ ಪೋಷಣೆ (ETV Bharat)

TAGGED:

DESERT ROSE GARDENING BHARATPUR
CODEX PRUNING TECHNIQUE
CINDER POTTING METHOD
RARE ADENIUM VARIETIES
55 RARE DESERT ROSE VARIETIES

