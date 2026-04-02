ETV Bharat / bharat

ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ರೈಲುಗಳು ಸೈರನ್ ಹಾಕುವ ಪದ್ಧತಿ: 'ರೈಲ್ ವಾಲೆ ಹನುಮಾನ್ ಜಿ' ಗೊತ್ತೇ ನಿಮಗೆ?

ಭರತ್‌ಪುರದ ರೈಲ್ ವಾಲೆ ಹನುಮಾನ್ ಜೀ ದೇವಾಲಯವು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಭರತ್‌ಪುರದ ರೈಲ್ ವಾಲೆ ಹನುಮಾನ್ ಜೀ ದೇವಾಲಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 2, 2026 at 8:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭರತ್‌ಪುರ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ದೇವಾಲಯಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭರತ್‌ಪುರದ ಸೇವಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುತಿ ದೇವಾಲಯವೂ ಒಂದು.

ಸೇವಾರ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಈ ಪುಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದರ ಮುಂದೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರತಿ ರೈಲು ಹಾರ್ನ್ (ಸೈರನ್​) ಹಾಕಿಕೊಂಡೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು 'ರೈಲ್ ವಾಲೆ ಹನುಮಾನ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೈಲು ಚಾಲಕರು (ಲೋಕೋಪೈಲಟ್) ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹಾರ್ನ್‌ ಹಾಕಿ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರದಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹರಕೆ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಸೈರನ್ ಹಾಕಲು ಕಾರಣವೇನು?: ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಹನುಮಾನ್ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದಾಗ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಳಿಗಳನ್ನೇ ಬೇರೆಡೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಈ ದೇವಾಲಯ ನಂಬಿಕೆ, ಪವಾಡ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

"ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹನುಮಂತನ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು, ನೆಲದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಭವ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಆಲೋಚನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟು ರೈಲು ಹಳಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದರು. ಆ ದಿನದಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಪವಾಡ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈಲು ಹಾರ್ನ್ ಹಾಕಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಾಧನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ ವಾಲೆ ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ದೇವಾಲಯ ಅಂತಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅರ್ಚಕ ಅನೂಪ್ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ.

ಭಕ್ತರಾದ ಪಂಕಜ್ ಮಾಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ರೈಲು ಹಾರ್ನ್ ಬಾರಿಸದೆ ಹಾದುಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅದು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೈಲುಗಳು ಭಕ್ತಿ ರೂಪವಾಗಿ ಹಾರ್ನ್ ಹಾಕಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುಮಾರು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಈವರೆಯೂ ಸಂಭವಿಸದಿರುವುದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದನ್ನು ಹನುಮಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಹರಕೆಗಳೂ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹನುಮನ ಜಯಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಭಕ್ತ ಪಂಕಜ್ ಮಾಲಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೌನವೇ ಇಲ್ಲಿನ ಮಂತ್ರ: ಈ ಹನುಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ; ಕಾರಣ ಹೀಗಿದೆ!!

TAGGED:

HANUMAN JAYANTI 2026
RAIL WALE HANUMAN JI
LOCO PILOTS BLOW HORNS
ಸೇವಾರ್ ಮಾರುತಿ ದೇವಾಲಯ
HANUMAN TEMPLE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.