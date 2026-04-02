ರಾಜ ರವಿವರ್ಮರ 'ಯಶೋಧಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ' ವರ್ಣಚಿತ್ರ ದಾಖಲೆಯ ₹167.20 ಕೋಟಿಗೆ ಹರಾಜು

ರಾಜ ರವಿವರ್ಮರ ಯಶೋಧಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಣಚಿತ್ರ (PTI)
Published : April 2, 2026 at 3:50 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಅದ್ಭುತ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮ ಅವರು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದ 'ಯಶೋಧಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ'ರ ಕಲಾಕೃತಿಯು ದೇಶದ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್‌ಆರ್ಟ್‌ನ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 167.20 ಕೋಟಿಗೆ ಈ ವರ್ಣಪಟ ಹರಾಜಾಗಿದೆ. ಸೀರಮ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಸೈರಸ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ಅವರು ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶೋಧಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರ ಈ ಚಿತ್ರಾಕೃತಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಾಜಾಗುವ ಮೂಲಕ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ 118 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹರಾಜಾಗಿದ್ದ ಎಂ.ಎಫ್.ಹುಸೇನ್ ಅವರ ಅನ್‌ಟೈಲ್ಡ್ (ಗ್ರಾಮ ಯಾತ್ರಾ) ಕಲಾಕೃತಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಕಿರಣ್​ ನಾಡರ್ ಅವರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಅಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಇದೀಗ, ರವಿವರ್ಮ ಅವರ ವರ್ಣಚಿತ್ರ ಇದನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹರಾಜಾದ ಮೊದಲ ವರ್ಣಚಿತ್ರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ರವಿವರ್ಮ ಅವರ ಚಿತ್ರಕಲೆಯು 80 ರಿಂದ 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹರಾಜಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು.

ವರ್ಣಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ಮಮತೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ರವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶೋಧಾ ಹಸುವಿನ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಶೋಧೆಯ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲೋಟ ಹಿಡಿದು ಮುಗ್ಧ ನಗೆ ಬೀರುತ್ತಾ ನಿಂತಿರುವುದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಿಶ್ರಣದ ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು 1890 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಡುಗರನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸೂರೆಗೈಯ್ಯುವ ಈ ಪಟವು, ರವಿ ವರ್ಮ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

ಖರೀದಿದಾರ ಪೂನಾವಾಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಭಾರತದ ಅದ್ಭುತ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮ ಅವರ ಯಶೋಧ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಈ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪತ್ತ'ನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಸೀರಮ್​ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೂನಾವಾಲ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

