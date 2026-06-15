ಸಂತಸ, ಸಂಭ್ರಮದ ರಾಜಾಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು; ಈ ಹಬ್ಬದಂದು ಮಣ್ಣು ಅಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ, ಏನಿದು ಆಚರಣೆ?
ರಾಜಾ ಹಬ್ಬವು ಒಡಿಶಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ
Published : June 15, 2026 at 8:32 PM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ್, ಒಡಿಶಾ : ರಾಜಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂತಸ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಾ ಪರ್ವವು ತಾಯಿ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀತ್ವದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗಮನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಒಡಿಶಾ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಈ ರಾಜಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜಾ ಹಬ್ಬವು ಒಡಿಶಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಗರದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ- ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 13 ಹಬ್ಬಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ರಾಜಾ ಪರ್ವ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಹುಡುಗಿಯರು ರಾಜಾ ಹಬ್ಬದಂದು ಯಾಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ರಾಜಾ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಅದರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಯಾವುವು? ಇಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ಸುರಮಂದಿರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಜಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 14 ರಂದು ರಾಜಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 14 ರಂದು ಮೊದಲ ರಾಜಾ, ಜೂನ್ 15 ರಂದು ರಾಜಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಜೂನ್ 16 ರಂದು ಕೊನೆಯ ರಾಜಾ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 17 ರಂದು ಬಾಸುಮತಿ ಸ್ನಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಜಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾಸಿಕ ಮುಟ್ಟಿನಂತೆಯೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮುಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವಂತೆಯೇ, ರಾಜಾ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ರಾಜಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಬಳಲುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
'ರಾಜಾ ಪರ್ಬ ಒಡಿಶಾದ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಡಿಶಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಾ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸದಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂದು ಸೂರ್ ಮಂದಿರ ರಾಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾರಾಣಿ ಸಾಹು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, ಹೊಸ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಪಾಡ್ ಪಿಠಾ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉಯ್ಯಾಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಡಿಯಾ ಕಲಾವಿದೆ ಇಶಾ ಬ್ಯಾಬರ್ತಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ರಾಜಾ ಹಬ್ಬ ಎಂಬುದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯ. ಈ ಹಬ್ಬದಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಠವನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಇದು ಒಡಿಶಾದ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಋತುಚಕ್ರವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಒಡಿಶಾದ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಒಡಿಶಾದ ಜನರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಾ ಒಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಯ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೋಡಗಳ ಸಂಗಮದ ಹಬ್ಬ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಒಡಿಶಾದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುರ್ ಮಂದಿರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಲಹೆಗಾರ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ಸಾಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಾ ಹಬ್ಬದಂದು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತ ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಪುರುಷರು ಲುಡು, ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಷಾ, ಕಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ವಾತಾವರಣವು ತುಂಬಾ ಗದ್ದಲದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ರಾಜಾ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೇಕ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಮನೆಗಳು ಪೊಡ್ಪಿತಾ, ಚಾಕುಲಿ, ಮಂದಾ, ಕಾಕಾರ, ಅರಿಷ, ಚುಂಚಿಪತ್ರ ಪಿತಾ ಮುಂತಾದ ಕೇಕ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ರಾಜಾ ಹಬ್ಬದ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ರಾಜಾ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಪಾನ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿನ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಾಜಾ ಹಬ್ಬವು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಒಡಿಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಮಹಿಳೆಯರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ರಾಜಾ ಉತ್ಸವ ಇದು ಕೇವಲ ಪಾನ್ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ: ಇಲ್ಲಿ ಪಾನ್ಗೆ 30 ರೂ.ನಿಂದ 1100ರೂ.ವರೆಗೆ ದರವಿದೆ!: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?