ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳದ ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ 'ಲೋಕ ಭವನ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ: ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ರಾಜಭವನವನ್ನು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : November 29, 2025 at 7:57 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ): ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮರುನಾಮಕರಣ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದೀಗ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಕ್ಪೋರ್ನಲ್ಲಿನ ರಾಜಭವನಗಳಿಗೆ 'ಲೋಕ ಭವನ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಜಭವನ ಮತ್ತು ನಿವಾಸಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಲೋಕ ಭವನ ಮತ್ತು ಲೋಕ ನಿವಾಸ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ವಿ. ಆನಂದ ಬೋಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಭವನಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಲೋಕ ಭವನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಾರ್ಚ್ 27, 2023 ರಂದು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸಿ.ವಿ. ಆನಂದ್ ಬೋಸ್ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಂದಿನ ರಾಜಭವನದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ರಾಜಭವನದ ಹೊಸ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು, ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಜಭವನವನ್ನು ಲೋಕಭವನವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿತು.
ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ವಿ. ಆನಂದ್ ಬೋಸ್ ಅವರು, "ಜನರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ರಾಜಭವನದ ಬದಲಿಗೆ ಲೋಕ ಭವನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಭಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ರಾಜಭವನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಚನಾತ್ಮಕ ಜನ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಲೋಕಭವನದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ, ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹಿಂಸಾಚಾರ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ, ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದೆಡೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತೆರಳಿ, ಬಲಿಪಶುಗಳಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
