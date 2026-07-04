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ತರಹೇವಾರಿ ಗೆಟಪ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂದು 300 ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಹಾ ಮೋಸ!: 69ರ ವೃದ್ಧನ ಬಂಧನ

300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ 69ರ ವೃದ್ಧನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

HOTEL FRAUD CASE
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಬಿಂಗ್‌ಸಾನ್‌ ಜಾನ್ (Eenadu)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 4, 2026 at 2:32 PM IST

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ರಾಯ್ಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಹಣ ನೀಡದೇ ವಂಚಿಸಿದ್ದ 69 ವರ್ಷದ ಖತರ್ನಾಕ್​ ವೃದ್ಧನೋರ್ವನನ್ನು ರಾಯ್ಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಬಿಂಗ್‌ಸಾನ್‌ ಜಾನ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಯ್ಪರದ ಹಯಾತ್‌ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಂಗಿದ್ದ ಜಾನ್, ಕೊಠಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಹಣ ನೀಡದೇ ಕೆಲವು ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೋಟೆಲ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಪೊಲೀಸರು, ಆತನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆತ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿ ಪೊಲೀಸರೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಜೊತೆ ಪರಾರಿ: ಜೂ.25ರಂದು ಹೈಯಾತ್‌ ಹೋಟೆಲ್‌ ರೂಂ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಜಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಂಗಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ "ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ, ನನಗೆ ತುರ್ತು ಕೆಲಸವಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಮರಳಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಪಡೆದಿದ್ದ. 27 ರಂದು, ರೂಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಲು ಹೋಟೆಲ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದ. ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ ಕೂಡ ಕಾಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ವಿಚ್ಡ್​ ಆಫ್ ಎಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಹೋಟೆಲ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಂಧನ: ಹೋಟೆಲ್​ನ 1.48 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಲ್ 63,755 ರೂ. ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡದೇ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್​ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಪೊಲೀಸರು ಆತನಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ - ಇನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಆರೋಪಿ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಸಿನಿಮಿಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆತ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿ ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೋಸ: ಇದು ಈತ ಎಸಗಿದ ಮೊದಲ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಮೋಸಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮೊದಲ ಹೋಟೆಲ್​ ಕೂಡ ಇದಲ್ಲ. ಕಳೆದ 36 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಹಣ ನೀಡದೇ ವಂಚಿಸಿರುವುದು ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ 15 ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆ: ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಬಿಂಗ್‌ಸಾನ್‌ ಜಾನ್ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 15 ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕುಖ್ಯಾತ ಸರಣಿ ಹಂತಕ ಹಾಗೂ ವಂಚಕ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಶೋಭರಾಜ್‌ನಿಂದ ಬಿಂಗ್‌ಸಾನ್‌ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಗೈಡ್‌, ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಶಿಕ್ಷಕ, ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮರಳು ಮಾಡಿ ರೂಂ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಹಣ ನೀಡದೇ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕಳೆದ 35 - 36 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ರಾಯ್‌ಪುರದ ತೆಲಿಬಂಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಹಯಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಈತನ ಕೊನೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಎನ್ನುವುದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ತರಹೇವಾರಿ ಗೆಟಪ್‌: ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಖಯಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾನ್, ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಹೋದಾಗ, "ನಾನು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಹೋದಾಗ, "ನಾನು ಮಿಸ್ಟರ್​ ಜಾನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಕ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ, "ಯೋಗ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು" ಎಂದು ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತಾ ತಾನು ಯೋಗ ತರಬೇತುದಾರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಗೆಟಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅವನಿಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾದರೂ ಇರುತ್ತಿದ್ದ. ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸದೇ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಹೋಗುವಾಗ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಇದು ಜಾನ್‌ನ ಶೈಲಿಯಾಗಿತ್ತು!. ಈ ರೀತಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವಿಧ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ, ಮೋಸ ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಎಂಬಂತೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕುಖ್ಯಾತ ಅಪರಾಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂಟಿರುವುದು ಕೂಡ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

RAIPUR POLICE
RAIPUR HOTEL FRAUD ACCUSED
WINGSON JOHN
THEFTS AND FRAUD CASE
HOTEL FRAUD CASE

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