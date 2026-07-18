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ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ: ತಂದೆಯೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಂಕೆ!

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ರಾಯ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

RAIPUR FAMILY TRAGEDY
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 18, 2026 at 1:27 PM IST

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ರಾಯ್‌ಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ತಿಕ್ರಪಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಜಯ್ ನಗರದ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಐದೂ ಶವಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಮೃತರಲ್ಲಿ ಪತಿ, ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಮಗ ಸೇರಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದ ಮನೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸೈಯದ್ ಶಾಹಿದ್ (50) ಅವರ ಮೃತದೇಹ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 45 ವರ್ಷದ ಮೃತರ ಪತ್ನಿ ರಾಬಿಯಾ, 19 ವರ್ಷದ ಮಗ ಇರ್ಷಾದ್ ಅಲಿ, 17 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಶಾಹಿದಾ ಮತ್ತು 16 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಇರ್ಷಾಬಾ ಅವರ ಮೃತದೇಹಗಳು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಿಂದ ನೊರೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕ ಪಾತ್ರೆಯೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾಹಿದ್ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಂದೆಯೇ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿಷ ಉಣಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ತಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಶಂಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಐದೂ ಶವಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್) ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನೂ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮುಚ್ಚಿದ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಶಾಹಿದ್ ಮೂಲತಃ ಬಿಹಾರದವನಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಸಹೋದರ ಜಹೀರ್ ಅಲಿ ರಾಯ್‌ಪುರದ ಕುಕ್ರಿಪಾರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಐದು ಜನರ ಶವಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದವನು ಅವನೇ. ಶಾಹಿದ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆತನ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಸೈಯದ್ ಉಮರ್ ಅಲಿಯನ್ನು ಸಹ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

FIVE DIED
RAIPUR POLICE
ಐವರ ಶವ ಪತ್ತೆ
ರಾಯ್‌ಪುರ ದುರಂತ
RAIPUR FAMILY TRAGEDY

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