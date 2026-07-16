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ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಮುನ್ನ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ: ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆಡಳಿತವು ವ್ಯಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ರಥಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

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ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆ (PTI)
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By PTI

Published : July 16, 2026 at 10:33 AM IST

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ಪುರಿ (ಒಡಿಶಾ): ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಭವ್ಯ ರಥಯಾತ್ರೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಕ್ತರು ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೇ ವಾರ್ಷಿಕ ರಥಯಾತ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮ- ಸಡಗರದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಭಕ್ತರು ಬಡದಂಡ (ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೋಡ್)ದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು, ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಯಾದ ಮೌಸಿಮಾಗೆ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆಡಳಿತವು ವ್ಯಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ರಥಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 143.8 ಮಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಕುರಿತು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ರಥಯಾತ್ರೆ ಸಾಗುವ ಗ್ರಾಂಡ್​ ರೋಡ್​ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೆರವಣಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಜಗನ್ನಾಥ, ಭಗವಾನ್ ಬಲಭದ್ರ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಸುಭದ್ರೆ ಅವರ ರಥಗಳನ್ನು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 2.6 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಗುಂಡಿಚಾ ದೇವಾಲಯದವರೆಗಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಮುನ್ನ ಪುರಿಯ ನಾಮಮಾತ್ರದ ರಾಜ ಗಜಪತಿ ಮಹಾರಾಜ ದಿಬ್ಯಸಿಂಹ ದೇವ್ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ರಥವನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಪುರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಭಕ್ತರು ರಥ ಎಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್, ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳು, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಸುಮಾರು 13,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಹು - ಹಂತದ ಭದ್ರತಾ ಕವಚವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸ್ಪಂದನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಿಗದಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಾಲಯದಿಂದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದು ರಥಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಹೋದರ ದೇವತೆಗಳ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಗುಂಡಿಚಾ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ನೂಕುನುಗ್ಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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