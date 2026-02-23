ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ: ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹಲವೆಡೆ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ-ಮಳೆ
ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣದ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆ ಆಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಗುರದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : February 23, 2026 at 6:16 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ನೈರುತ್ಯ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತದ ಪರಿಣಾಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದ ಹಲವೆಡೆ ಸೋಮವಾರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಖೈರತಾಬಾದ್, ಮುಶೀರಾಬಾದ್, ಆರ್ಟಿಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಡಪಲ್ಲಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಅಂಬರ್ಪೇಟೆ, ಬರ್ಕತ್ಪುರ, ಚಂಪಾಪೇಟೆ, ಸೈದಾಬಾದ್, ಕರ್ಮನ್ಘಾಟ್, ಅಬಿಡ್ಸ್, ಬಶೀರ್ಬಾಗ್, ಸೈಫಾಬಾದ್, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್, ಕಾಚಿಗುಡ ಮತ್ತು ನಗರದ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೆಡ್ಚಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆ: ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಣ ಹವೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೆಡ್ಚಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಹಯತ್ನಗರ, ಪೆದ್ದಂಬರ್ಪೇಟೆ, ಎಲ್ಬಿ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಯಿತು.
ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹಲವು ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿತು. ಭಾರಿ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ದುಬ್ಬಕ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅವಾಂತರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ, ಹಲವು ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಧರಾಶಾಹಿ ಆಗಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚಿನಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು.
ಮಂಚೇರಿಯಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂದಮರ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಯಿತು. ದಟ್ಟವಾದ ಮೋಡಗಳು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವೆಡೆ ನೀರು ನಿಂತು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು.
ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಹಗುರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದಿಲಾಬಾದ್, ಕುಮುರಂಭೀಮ್ ಆಸಿಫಾಬಾದ್, ಮಂಚೇರಿಯಲ್, ನಿರ್ಮಲ್, ನಿಜಾಮಾಬಾದ್, ಭದ್ರಾದ್ರಿ ಕೊತಗುಡೆಂ, ಖಮ್ಮಂ, ನಲ್ಗೊಂಡ, ಸೂರ್ಯಪೇಟ್, ಮಹಬೂಬಾಬಾದ್, ವಾರಂಗಲ್, ಹನುಮಕೊಂಡ, ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ವಿಕಾರಾಬಾದ್, ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರಡೆ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ: ಒಕ್ಕಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ರಾಗಿ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳು, ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರು - UNTIMELY RAIN