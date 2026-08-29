ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರವರೆಗೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂತುರು: ಐಎಂಡಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : August 29, 2026 at 6:05 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಮಳೆ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರವರೆಗೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲೂ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಐಎಂಡಿಯ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಹಾರದ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 31ರ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು.
ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನವು 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೆ ಏರಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 20 ಕಿ.ಮೀ. ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಖಿಲ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಡಿಶಾ ಪ್ರವಾಹ: ಒಡಿಶಾದ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 76,000 ಜನರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರಪಾರ, ಭದ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಜಾಜ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಪೀಡಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದುವರೆಗೆ 1,895 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 13,50,306 ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಈಗ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಪೂರ್ವ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚದುರಿದ ಮಳೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಚದುರಿದ ಮಳೆ ಬೀಳಬಹುದು. ತೇವಾಂಶ ತುಂಬಿದ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ದುರ್ಬಲ: ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರವರೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಿಹಾರವು 42% ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಸಮಾನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಶೇ 46ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 18 ರಾಜ್ಯಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊರತೆ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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