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ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ

ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ, ಸೀಟ್ ಲಭ್ಯತೆ, ವೇಗದ ಚೆಕ್‌ಔಟ್ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

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ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 10, 2026 at 6:51 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ : IRCTC ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಕಾರ, IRCTC ಮತ್ತು CRIS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಜೈಪುರದ MNIT ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ IRCTC ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಹೊಸ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೈಪುರದ MNITಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು IRCTC ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಜುಲೈ 15 ರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, IRCTC ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ : ಅನಗತ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಅನಗತ್ಯ ಪಾಪ್ - ಅಪ್‌ಗಳಿಲ್ಲ. ಮಿನುಗುವ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲ.

ಸೀಟು ಲಭ್ಯತೆ : ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್​ಗಳಲ್ಲಿನ ಸೀಟಿನ ಲಭ್ಯತೆಯು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ವೇಗವಾದ ಚೆಕ್ಔಟ್ : ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಹಂತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ.

ಸುಲಭ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಬುಕಿಂಗ್ : ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೀಸಲು ಇಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

'ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಿಸರ್ವೇಶನ್​ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೊಸ ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ MNIT ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು IRCTC ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ, ರೈಲ್ವೆಗಳು ವಿವಿಧ ರೈಲು ಬುಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕೆಲಸದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ರೈಲ್ವೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.

ರೈಲ್‌ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗ 4 ಕೋಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರೈಲ್‌ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

"ತತ್ಕಾಲ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಇದು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ; ಅದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮುಂಬೈನ ಮಂಕಿ ಹಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ: ಪುಣೆ- ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ 16 ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ರದ್ದು

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NEW DELHI
BETA VERSION OF IRCTC

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