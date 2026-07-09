ರೈಲು ಬೋಗಿಯನ್ನು ಹನಿಮೂನ್ ರೂಮಿನಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಆರೋಪ: ಮುಖ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಮಾನತು
ರೈಲು ಬೋಗಿಯನ್ನು ಹನಿಮೂನ್ ರೂಮಿನಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನಾಂದೇಡ್ ಮುಖ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : July 9, 2026 at 11:23 AM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಎಸಿ ರೈಲು ಕೋಚ್ ಅನ್ನು ದಂಪತಿಗಾಗಿ ಹನಿಮೂನ್ ರೂಮಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (SCR) ಬುಧವಾರ ಮುಖ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ (CTI) ಅನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ನಂದಿಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ಎಸಿ ರೈಲು ಬೋಗಿಯನ್ನು ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಾಗಿ ಹನಿಮೂನ್ ರೂಮಿನಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ನಾಂದೇಡ್ನ ಮುಖ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೂ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Honeymoon coach on Indian Railways. Ticket checker suspended.— Rajendra B. Aklekar (@rajtoday) July 8, 2026
South Central Zone
A couple travelling in Train No. 11002 Nandigram express on 6/7/26 had privately engaged a decorator online to decorate their 1st AC coupe.
The decorator's entry into the coach was… pic.twitter.com/1ati4A13G4
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್: ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಸಿ ಕೂಪ್ ಅನ್ನು ಹನಿಮೂನ್ ರೂಂ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಕೋಚ್ ತುಂಬಾ ಹೃದಯ ಆಕಾರದ ಬಣ್ಣದ ಬಣ್ಣದ ರಿಬ್ಬನ್ ಹಾಗೂ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ "ಐ ಲವ್ ಯು" ಎಂಬ ಸಂದೇಶವೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಂಪು ಹಾರ್ಟ್ ಆಕಾರದ ಬಲೂನುಗಳು, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ ಮಲಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಯಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
A couple travelling in Train No. 11002 Nandigram Express on 6th July, 2026 had privately engaged a decorator online to decorate their 1st AC coupe.— South Central Railway (@SCRailwayIndia) July 8, 2026
The decorator's entry into the coach at Jalna station was unauthorized and is viewed as a serious lapse. The concerned staff…
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಲ್ಲರ್ಶಾ-ಮುಂಬೈ ನಾಂದೇಡ್ಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 11002ರ ಎಸಿ ಕೋಚ್ನ ಬರ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆ 19 ಮತ್ತು 20 ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ: ನವವಿವಾಹಿತರಾದ ಶುಭಂ ಮತ್ತು ಸೋನಾಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅಲಂಕಾರಕಾರರು ಹೂವು, ಬಲೂನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಎಸಿ ಕೋಚ್ ಅನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನಧಿಕೃತ ಹೊರಗಿನವರು ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರಕರು ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ರೈಲ್ವೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಕರೆದಿವೆ.
ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಕಾರರು ಮೊದಲ ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಂದೇಡ್ ಸಿಟಿಐ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ರೈಲ್ವೆ ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಿಟಿಐ ಅನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಬಹಿರಂಗವಾದರೆ, ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. - ಪ್ರದೀಪ್ ಕಮ್ಲೆ, ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಡಿಆರ್ಎಂ), ನಾಂದೇಡ್ ವಿಭಾಗ.
ಅಲಂಕಾರಕಾರರು ಕೋಚ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ (SCR) ಎ.ಶ್ರೀಧರ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಲ್ನಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಗಳು ಬೋಗಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರ ಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವರವಾದ ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ರೈಲಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ, ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅತಿಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಕೋರೇಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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