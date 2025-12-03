ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಒಟಿಪಿ ಮೂಲಕ ತತ್ಕಾಲ್ ರೈಲಿನ​ ಟಿಕೆಟ್​ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್​ ದೃಢೀಕರಣ

ETV Bharat / bharat

ತತ್ಕಾಲ್​ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್​ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಟಿಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 3, 2025 at 1:35 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತತ್ಕಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒನ್​ ಟೈಮ್​ ಪಾಸ್​ವರ್ಡ್ (ಒಟಿಪಿ) ಆಧಾರಿತ ವಿಂಡೋ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ತತ್ಕಾಲ್​ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟಿಪಿ​​ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ತತ್ಕಾಲ್​ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಇತರೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಟಿಪಿ ದೃಢೀಕರಣದಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಕೂಡ ತತ್ಕಾಲ್​ ರಿಸರ್ವೇಶನ್​ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒಟಿಪಿ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್​ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕುರಿತು ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಆನ್​ಲೈನ್​ ರಿಸರ್ವೇಶನ್​ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್​ ಮತ್ತು ಒಟಿಪಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

2025ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಆನ್​ಲೈನ್​ ತತ್ಕಾಲ್​ ಟಿಕೆಟ್​ಗಾಗಿ ಆಧಾರ್​ ಆಧಾರಿತ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಒಟಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಈ ಎರಡೂ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2025ರ ನವೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ತತ್ಕಾಲ್​ ಟಿಕೆಟ್​ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು 52 ರೈಲುಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಕೌಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೀಸಲಾತಿ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಟಿಪಿ ಹೋಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಟಿಕೆಟ್ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಟಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ತತ್ಕಾಲ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ಕಾಲ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

