ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಓಡಿಸಲು ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೈಕೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯ: ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ
ಸೈಕೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಗದ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗಳು 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
Published : December 31, 2025 at 5:42 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರೈಲ್ವೆ ಅಪಘಾತಗಳ ತಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಸೈಕೋ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಚೆವಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ರೈಲು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಇಲಾಖೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಅಪಘಾತದ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಡಬಲ್ ಹಳದಿ, ಹೋಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಒತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ರೈಲು ನಿಗದಿತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೈಲು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು 130 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು.
ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಚಾಲನಾ ಕೌಶಲ್ಯದ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಆತ ರೈಲಿನ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಳದಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ವೇಗವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದರೆ, ರೈಲು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಅಂತರವು ಸಿಗ್ನಲ್ನಿಂದ 1486 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 64 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿಯೂ ರೈಲು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿದರೂ ಚಾಲಕ ರೈಲಿನ ವೇಗವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಸೈಕೋ ಟೆಸ್ಟ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹತಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಜೊತೆಗೆ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಜಾಗರೂಕತೆ, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ, ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು, ನಿರಂತರ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಕೆಯ ವೇಗ, ಸುರಕ್ಷಿತ ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅರಿವಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮರಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಮಾದರಿಗಳು, ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಣ್ಣಗಳಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಚಾಲಕ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದಾಗ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಹಿಕೆಯ ವೇಗ ಪರೀಕ್ಷೆ: ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಚಾಲಕ ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಪರೀಕ್ಷೆ.
ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಕೇಳುವ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವ ಚಾಲಕನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಳ ಗ್ರಹಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ: ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಚಾಲಕನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.
