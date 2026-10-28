ರೈಲಿನ ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್, ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಷೇಧದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಳಿಕ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಚಿಂಗ್ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.
Published : October 28, 2026 at 11:58 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 11ರಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ 5ರವರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದಿಢೀರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಂದು ಮುಂಬೈ - ಹೌರಾ ಮೇಲ್ ಎಸಿ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ನಿಗದಿತ ರಾತ್ರಿಯ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಮಂಡಳಿಯು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೋರಿದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವದ ಭೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಸಾಧನಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು, ಹೊಗೆ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈಫಲ್ಯದ ಇತರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗಮನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಪಾಯ: ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಲಿಥಿಯಂ-ಅಯಾನ್ ಅಥವಾ ಲಿಥಿಯಂ-ಪಾಲಿಮರ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ, ಹಾಸಿಗೆಯ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿದ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಶಾಖ ಹೊರಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಈ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಅಸಹಜ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಥವಾ ಸಹಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಮನಿಸುವುದನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರಬಹುದು, ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
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