ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಪಾರಂಪರಿಕ ಟಾಯ್​ ಟ್ರೈನ್​ಗೆ​​ 145 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಟಿಸಿ ನೇಮಕ!

ಈವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹ, ಪಾರಂಪರಿಕ ಟಾಯ್​ ಟ್ರೈನ್​ನಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಹಿಮಾಲಯನ್​ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಟಾಯ್​ ಟ್ರೈನ್ ಗೆ​​ 145 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಟಿಸಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಪಾರಂಪರಿಕ​ ಟಾಯ್​ ಟ್ರೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಟಿಸಿ ಸರಿತಾ ಯೋಲ್ಮೋ ಅವರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು (ETV Bharat)
ದಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್​ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಅದು ಏರಿಳಿತ, ಅಂಕುಡೊಂಕಿನ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ. ಇಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ಪರಿಸರ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 145 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ, ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ರಾಣಿ(Queen) ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಟಾಯ್​ ಟ್ರೈನ್ ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಮೂಡಿದೆ. ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೈಲ್ವೆಗೆ ನೇಮಕ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಗೂರ್ಖಾ ನೆಲದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗಳು ಟಿಸಿ ಸರಿತಾ ಯೋಲ್ಮೋ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆ. 5 ರಿಂದ ಟಾಯ್​ ಟ್ರೈನ್​ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಆರಂಭ: ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರಿಂದ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್‌ನ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದರು. ಸರಿತಾ ಅವರು NJP ಯಿಂದ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಟಾಯ್ ರೈಲಿನ ಹಿರಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬಂದಾಗ ಮೊದ ಮೊದಲು ತನಗೆ ಭಯ ಆಗುತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾರಂಪರಿಕ ಟಾಯ್​ ಟ್ರೈನ್ ಎದುರು ನಿಂತಿರುವ ಟಿಸಿ ಸರಿತಾ ಯೋಲ್ಮೋ (ETV Bharat)

ಸರಿತಾ ಅವರ ಪತಿ ದಾವಾ ಯೋಲ್ಮೋ ಕೂಡ ಇದೇ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಪತ್ನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ಪತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಈ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸರಿತಾ, "ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತುವುದು ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ನನಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಟಾಯ್ ರೈಲಿನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಈ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ನನ್ನ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.

ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಪಾರಂಪರಿಕ ಟಾಯ್​ ಟ್ರೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ಸರಿತಾ ಯೋಲ್ಮೋ (ETV Bharat)

"ಮೊದಲಿಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಇತರೆ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಟಾಯ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲಿವೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಸೋನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನನ: ಸರಿತಾ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್‌ನ ಸೋನಾಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಿಲಿಗುರಿಯ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ದಾಗಪುರದ ಪಂಚನೈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿತಾ ಈ ಹಿಂದೆ ನ್ಯೂ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಿಟಿಸಿ ಆಗಿಯೂ ಹಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜಧಾನಿ, ಗುವಾಹತಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಪಾರಂಪರಿಕ ಟಾಯ್​ ಟ್ರೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸರಿತಾ ಯೋಲ್ಮೋ (ETV Bharat)

55 ವರ್ಷದ ಗೂರ್ಖಾ ಮಹಿಳೆಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಹೆರಿಟೇಜ್​ ರೈಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಟಿಸಿ ಆಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನಾನು ಕನಸು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರಿತಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಸರಿತಾ: ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜವಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಟಾಯ್​ ಟ್ರೈನ್​ಗೆ ಟಿಕೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಟರ್​ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ಮಹಿಳೆಯರ ಶಕ್ತಿಯ ಧ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸರಿತಾ, '' ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೂರ ದೂರದ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್​ ಪರಿಶೀಲಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹೆರಿಟೇಜ್​ ಟ್ರೈನ್​ನ​ 145 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಟಿಸಿ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಆಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಬೆಳೆದವಳು. ಇಲ್ಲಿನ ಪರ್ವತಗಳ ನಡುವಿನ ಏರಿಳಿತಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಟಾಯ್​ ಟ್ರೈನ್​ ಸಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ತುಂಬಾ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣ'' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಪಾರಂಪರಿಕ ಟಾಯ್​ ಟ್ರೈನ್ ಎದುರು ನಿಂತಿರುವ ಸರಿತಾ ಯೋಲ್ಮೋ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)

ದಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್​ ಹಿಮಾಲಯನ್​ ರೈಲ್ವೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್​ ಚೌಧರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈವರೆಗೆ ಈ ಟಾಯ್​ ಟ್ರೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿಸಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿತಾ ಯೋಲ್ಮೋ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ '' ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸರಿತಾ ಅವರ ಪತಿ ದಾವಾ ಯೋಲ್ಮೋ ಮಾತನಾಡಿ, '' ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಈ ಟಾಯ್​ ಟ್ರೈನ್​ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಈ ಹೆರಿಟೇಜ್​ ರೈಲಿಗೆ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಟಿಕೆಟ್​ ಕೆಲೆಕ್ಟರ್​ ಆಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ'' ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ದಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್​ ಹಿಮಾಲಯನ್​ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ: ಈವರೆಗೆ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿನ ದಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್​ ಹಿಮಾಲಯನ್​ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹೆರಿಟೇಜ್​ ಟಾಯ್​ ಟ್ರೈನ್​ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯದಿಂದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಓರ್ವ ಮಹಿಳಾ ಟಿಸಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.

