ಛತ್ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ; ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕ್ರಮ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚರ ನಡೆಸಲಿದೆ.
Published : November 14, 2026 at 5:55 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಛತ್ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆಯು ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇಂದು (ನವೆಂಬರ್ 14) ಒಟ್ಟು 25 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ನವದೆಹಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಶಕೂರ್ ಬಸ್ತಿಯಿಂದ ತಲಾ 7 ರೈಲುಗಳು ಹೊರಡಲಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಿಂದ ಐದು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು, ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ನಿಂದ ಮೂರು, ದೆಹಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಎರಡು ಮತ್ತು ರೋಹ್ಟಕ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಿದೆ.
ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಿಮಾಂಶು ಶೇಖರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಛತ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈಲುಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ರೈಲ್ವೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಶನಿವಾರ ಒಟ್ಟು 25 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಪೈಕಿ ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಶಕೂರ್ ಬಸ್ತಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ತಲಾ 7 ರೈಲುಗಳು ಹೊರಡಲಿದ್ದು, ಇವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಿಂದ ಐದು ರೈಲುಗಳು ಹೊರಡಲು ನಿಗದಿಯಾಗಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ನಿಂದ 3 ರೈಲುಗಳು, ದೆಹಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ 2 ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ರೋಹ್ಟಕ್ನಿಂದ 1 ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ದೆಹಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ 25 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲು ನಿಗದಿಯಾಗಿವೆ.
ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ದೆಹಲಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಒಟ್ಟು 33 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು 31 ಮತ್ತು ಅನಿಗದಿತ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು 2 ಸೇರಿವೆ. ನವ ದೆಹಲಿಯಿಂದ 11, ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ನಿಂದ 7, ಶಕೂರ್ ಬಸ್ತಿಯಿಂದ 5, ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ನಿಂದ 5, ದೆಹಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ 3, ರೋಹ್ಟಕ್ನಿಂದ 1 ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಸಾರಾಯ್ ರೋಹಿಲಾದಿಂದ 1 ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಿದವು.
ನವೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ದೆಹಲಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 26 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ 11, ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ನಿಂದ 7, ಶಕೂರ್ ಬಸ್ತಿಯಿಂದ 5, ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ನಿಂದ 1, ದೆಹಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ 1 ಮತ್ತು ರೋಹ್ಟಕ್ನಿಂದ 1 ರೈಲು ಸೇರಿದ್ದವು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಓಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು.
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