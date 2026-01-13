ETV Bharat / bharat

ಹಬ್ಬದ ದಟ್ಟಣೆ ಪೂರೈಸಲು 374ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 69 ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಓಡಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 13, 2026 at 9:35 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೊಂಗಲ್, ಶಬರಿಮಲೆ ಮತ್ತು ಮಕರವಿಳಕ್ಕು ಪೂಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಬುಕ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ 374ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರೈಲುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ರಜೆ ಪಡೆದು ಊರಿನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿವೆ.

ಪೊಂಗಲ್, ಶಬರಿಮಲೆ, ಮಂಡಲ ಪೂಜಾ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಈ ವಿಶೇಷ ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳು ನೆರವಾಗಲಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 69 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೆ ವಿಸ್ತೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 69 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಒಟ್ಟು 374 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಮರಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಗಮ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗಳು ನಿಯಮಿತ ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದು, ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಶಬರಿಮಲೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಪೊಂಗಲ್, ಶಬರಿಮಲೆ ಮತ್ತು ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಉತ್ತರ, ಉತ್ತರ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಉತ್ತಮ ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು:

  • ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 36 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ.
  • ಶಬರಿಮಲೆ ಋತುವಿಗಾಗಿ 33 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಂಡಿವೆ. ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚರ್ಲಪಲ್ಲಿ, ನರಸಾಪುರ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ನಾಂದೇಡ್ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ತುಟಿಕೋರಿನ್, ಮೈಸೂರು-ತುಟಿಕೋರಿನ್, ಕಣ್ಣೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೊಲ್ಲಂ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಯಂ (ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು)ಗೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • 46 ಇಂಟ್ರಾ-ಝೋನಲ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ತಿರುಚ್ಚಿರಾಪಳ್ಳಿ, ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ, ಸೆಂಗೊಟ್ಟೈ, ನಾಗರ್‌ಕೋಯಿಲ್, ರಾಮೇಶ್ವರಂ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಪೊದನೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 29 ನಿಯಮಿತ ರೈಲುಗಳ ಆವರ್ತಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

