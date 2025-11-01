ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಜನರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಗೃತ ದಳ
ರೈಲ್ವೆ ಜಾಗೃತ ದಳಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು
Published : November 1, 2025 at 6:52 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಸ್ನೇಹಿಗೊಳಿಸಲು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಗೃತ ದಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ದಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಕರ ತಂಡಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಭವ, ದೂರುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಜಾಗೃತ ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದೂರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾಗೃತ ಇಲಾಖೆಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಜಾಗೃತ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ (CVC) ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಹಾರ, ಸೇವೆಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ, ವರ್ಗಾವಣೆ, ನಿಯೋಜನೆ, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ದೂರುಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಗಳಿಂದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದೂರುಗಳು, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರೈಲ್ವೆಯು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರಲು, ಅದು ಕೇವಲ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನರೇಶ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ರೈಲ್ವೆಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಫಂಕ್ವಾಲ್, "ಸಮಗ್ರತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ನೀತಿಯಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಸಮೃದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ 400 ನಾಣ್ಯ, ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಣುಕು ಹೊರಕ್ಕೆ: ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ
ಆನೆ ಹಿಂಡು ಹಳಿ ದಾಟಲು 12 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತ! ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಬದ್ಧತೆ ಮೆರೆದ ಇಲಾಖೆ